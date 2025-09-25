ARD verlängert Vertrag von Programmdirektorin Strobl
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ARD hat die Verträge mit Programmdirektorin Christine Strobl und ihrem Stellvertreter, ARD-Chefredakteur Oliver Köhr, um fünf Jahre verlängert. Das entschieden die Intendantinnen und Intendanten der ARD im Einvernehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz, wie das Sendernetzwerk mitteilte. Die neuen Verträge gelten ab Mai 2026, vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.
Strobl und Köhr hatten ihre Posten am 1. Mai 2021 übernommen. Strobl verantwortet seither das Fernsehprogramm Das Erste und die ARD-Mediathek, Köhr koordiniert in seiner Funktion unter anderem politische Magazine, Sondersendungen und Talkformate./svv/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Cloud-SpezialistOracle bekommt Doppelspitze - Wechsel bildet Konzentration auf KI ab22. Sept. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und SilberWas die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista