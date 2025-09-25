EQS-News: BDT Media Automation GmbH: Gute Liquiditätslage und positive operative Entwicklung ermöglichen vorzeitige Rückzahlung des 11,5 % Green Bonds 2023/2028 zum 30. November 2025

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Rottweil, 25. September 2025. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat beschlossen, ihren mit 11,5 % p.a. verzinsten Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) vorzeitig zum 30. November 2025 zu kündigen. Die entsprechende Kündigungserklärung wird in den nächsten Tagen gemäß den Anleihebedingungen im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bdt.de) im Bereich Investor Relations veröffentlicht werden. Die Rückzahlung der Anleihe zu 103 % des Nennbetrags zuzüglich Zinsen wird vollständig aus Eigenmitteln erfolgen – ein Beleg der nachhaltig gewachsenen finanziellen Stärke des Unternehmens, die in den vergangenen Jahren auch maßgeblich durch die aktive Nutzung des Kapitalmarktzugangs geprägt wurde.

Seit ihrem Kapitalmarkt-Debüt im Jahr 2012 hat die BDT-Gruppe eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Als integraler Bestandteil und Beschleuniger der strategischen Neuausrichtung fungierten insgesamt drei Anleihen, die entscheidend dazu beigetragen haben, u. a. das nachhaltig profitable Wachstum im Cloud-Storage-Geschäft sowie die neue Fertigungsanlage in Mexiko zu finanzieren, die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und Alt-Verbindlichkeiten zu restrukturieren. Die hohen liquiden Mittel von 11,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 sowie ein operativer Cashflow 2024 von 10,9 Mio. Euro ermöglichen es BDT nun, durch die vorzeitige Rückzahlung des Green Bonds 2023/2028 die Finanzierungskosten zu optimieren und die Anleihegläubiger mit einer attraktiven Prämie an diesem Erfolg teilhaben zu lassen.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: „Der Kapitalmarkt hat uns die notwendige Flexibilität und Reichweite gegeben, um die zukunftsstarke Transformation der BDT-Gruppe zu finanzieren und zu beschleunigen. Unsere drei Anleihen waren ein wichtiger Hebel, der es uns ermöglichte, gezielt in unser nachhaltig profitables Wachstum zu investieren. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Anleihegläubigern herzlich bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt und maßgeblich zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Unser Dank gilt ebenso unseren Kapitalmarktpartnern Quirin Privatbank AG, Lewisfield Deutschland GmbH und Norton Rose Fulbright LLP für ihre professionelle Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

