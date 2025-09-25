EQS-News: Verbio SE: Verbio bestätigt vorläufiges EBITDA-Ergebnis 2024/25 und erwartet deutliche Erholung im GJ 2025/26

EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Verbio bestätigt vorläufiges EBITDA-Ergebnis 2024/25 und erwartet deutliche Erholung im GJ 2025/26

Verbio bestätigt mit EUR 14,2 Mio. EBITDA das vorläufige Ergebnis für das GJ 2024/25

Nettofinanzverschuldung von EUR 164 Mio. innerhalb der ursprünglichen Prognose unterstreicht Wirksamkeit der Liquiditätsstrategie

Ausblick: Deutliche EBITDA-Erholung in GJ 2025/26 erwartet

Vorschlag zur Dividendenaussetzung reflektiert eingeschränkte Liquiditätsfreisetzung aufgrund politischer Entscheidungen Ende 2024 und konservative Ausschüttungspolitik

Leipzig, 25. September 2025 – Mit 1,2 Mio. Tonnen Biodiesel und Bioethanol erreichte Verbio im Geschäftsjahr 2024/25 wiederum einen Rekord. Ebenso kam die Produktion von Biomethan mit 1.190 GWh auf einen neuen Höchstwert. Die höhere Auslastung bei Bioethanol und Biomethan war vor allem auf die Anlage in Nevada zurückzuführen, deren Produktion seit Jahresbeginn kontinuierlich gestiegen ist. Das CO2-Einsparpotenzial, generiert durch produzierte und gehandelte Produkte, konnte um 1,1 Mio. auf 5,5 Mio. Tonnen gesteigert werden (2023/24: 4,4 Mio. Tonnen).

Der Konzernumsatz 2024/25 belief sich auf EUR 1.579,8 Mio. und lag damit leicht unter den Umsatzerlösen des Vorjahres (EUR 1.658,0 Mio.). Das EBITDA reduzierte sich deutlich auf EUR 14,2 Mio. (2023/24: EUR 121,6 Mio.). Die rückläufige Entwicklung ist insbesondere durch gesunkene Gewinnspannen für Bioethanol und Biomethan hauptsächlich aufgrund rückläufiger THG-Prämien sowie auch durch Wertberichtigungen des Vorratsvermögens bedingt. Das EBITDA-Ergebnis im Bereich Bioethanol/Biomethan in Nordamerika lag trotz gesteigerter Ethanol- und Biomethanproduktion aufgrund der schlechten Marktsituation für Bioethanol in Nordamerika auf Vorjahresniveau. Einmalige Reparaturaufwendungen in Nevada und Abschreibungen auf die verbliebenen Strohmengen zur Verarbeitung zu Biomethan belasteten das Ergebnis zusätzlich.

Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) betrug EUR -118,2 Mio. und lag ebenfalls deutlich unter dem des Vergleichszeitraumes (EUR 69,6 Mio.). Höhere Abschreibungen betrafen maßgeblich die erfasste Wertminderung auf die Stroh-Biomethananlage in Nevada. Das Periodenergebnis wird mit EUR -137,9 Mio. ausgewiesen (2023/24: EUR 20,1 Mio.).

Der operative Cashflow blieb positiv, ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr von EUR 116,8 Mio. primär bedingt durch das schwächere Ergebnis auf EUR 13,9 Mio. zurück. Im Berichtszeitraum investierte Verbio EUR 125,0 Mio. nach EUR 179,5 Mio. in 2023/24. Der Rückgang vom Investitionshöhepunkt in 2022/23 erfolgt planmäßig. Investitionen flossen insbesondere in Kapazitätserweiterungen, den Ausbau der Tankstelleninfrastruktur und den Aufbau von Produktionskapazitäten für Spezialchemikalien in Deutschland sowie den Ausbau der Anlagen in den USA.

Die Nettofinanzverschuldung von EUR 164,0 Mio. lag zum 30. Juni 2025 trotz des rückläufigen Ergebnisses innerhalb des prognostizierten Rahmens (Nettofinanzverschuldung zum 30.06.2024: EUR 32,9 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 58,2 % (30.06.2024: 67,4 %).

Q4 2024/25 durch schwierige Marktbedingungen und Sondereffekte beeinflusst

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 erzielte Verbio einen Umsatz von EUR 433,4 Mio. (Q4 2023/24: EUR 339,9 Mio.) und ein EBITDA von EUR -8,2 Mio. (Q4 2023/24: EUR 39,5 Mio.). Auch sequenziell verschlechterte sich das Ergebnis von EUR 8,2 Mio. in Q3 2024/25, maßgeblich beeinflusst durch das Bioethanol/Biomethan-Segment mit gegenläufigen Effekten aus dem Segment Biodiesel:

Im Segment Biodiesel erwirtschaftete Verbio bei gestiegenen Produktions- und Absatzmengen im Vergleich zum Vorquartal einen Umsatz von EUR 244,4 Mio. (Q3 2024/25: EUR 210,3 Mio.). Entscheidend für die Mengen- und Umsatzsteigerung war die Wiederaufnahme der Produktion in Kanada, die aufgrund eines schwierigen Margenumfelds infolge regulatorischer Veränderungen in den USA wie geplant zwischen Dezember und März zeitweise heruntergefahren wurde. Auch das EBITDA in Höhe von EUR 20,8 Mio. verbesserte sich deutlich um knapp 24 % nach EUR 16,8 Mio. im dritten Quartal 2024/25. Neben der positiven EBITDA-Entwicklung in Nordamerika trug auch die verbesserte Bruttomarge in Europa zu dem Ergebnis bei.

Im Segment Bioethanol/Biomethan konnte der weltweite Ethanolpreisrückgang im Vergleich zum Vorquartal durch höhere THG-Quotenabsatzmengen zu steigenden THG-Quotenpreisen und deutlich höhere Produktions- und Absatzmengen in Nordamerika überkompensiert werden: Demzufolge erzielte Verbio einen Umsatz von EUR 186,1 Mio. in Q4 2024/25 nach EUR 181,5 Mio. im dritten Quartal 2024/25. Dennoch verschlechterte sich das EBITDA-Ergebnis von EUR -14,0 Mio. auf EUR -26,3 Mio. deutlich. Hintergrund sind gesunkene Gewinnspannen in Europa sowie Sondereffekte im letzten Quartal 2024/25.

Das Segment Übrige, welches Verbios Logistik- und Handelsaktivitäten beinhaltet, weist ein EBITDA von EUR -2,7 Mio. (Q3 2024/25: EUR 5,4 Mio.) aus.

Meilensteine für Resilienz und Wachstum: Anlage in Nevada ist auf Kurs

Im Geschäftsjahr wurde die kombinierte Ethanol- und Biomethananlage in Nevada nach anfänglichen Rückschlägen erfolgreich angefahren und entwickelt sich nun planmäßig als zentraler Bestandteil der Internationalisierungsstrategie. Temporär wird bereits eine Auslastung von rund 80 % erreicht, die bis zum Geschäftsjahresende stabilisiert und ausgebaut werden soll. Parallel dazu wurden im Geschäftsjahr 2024/25 Effizienzmaßnahmen umgesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Mit der strategischen Erweiterung der Produktpalette, insbesondere durch die Ethenolysetechnologie zur Herstellung erneuerbarer Chemikalien, werden zudem die Grundlagen geschaffen, künftige Marktvolatilität besser aufzufangen.

Ausblick: Deutliche EBITDA-Erholung in GJ 2025/26 erwartet

Die positiven Entwicklungen in den USA und Europa legen die Grundlage für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2025/26: In Europa und vor allem in Deutschland erwarten wir durch verschärfte Regulatorik eine weitere Marktnormalisierung im Biokraftstoffmarkt. In Nordamerika wird erwartet, dass insbesondere der Hochlauf der Anlage in Nevada im Vorjahresvergleich klar positiv wirkt. Außerdem erwarten wir durch die weiteren Anstrengungen der US-Regierung zur Belebung der weltweiten Exportbedingungen für US-Ethanol sowie die insgesamt höhere globale Nachfrageeine Verbesserung der Marktsituation.

Der Vorstand geht davon aus, im Geschäftsjahr 2025/26 ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich und damit deutlich über dem Vorjahr zu erzielen. Er legt dabei historische Markt-Spreads zugrunde, die unterhalb der im Geschäftsjahr 2024/25 erzielten Spreads liegen, während er bei der Entwicklung der THG-Quotenpreise mit einer Erholung gegenüber dem Vorjahr rechnet. Es wird erwartet, dass das verbesserte Ergebnis sowie geringere Investitionen zu einer moderaten Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahr führen. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Auszahlungen und Einzahlungen, wird im Geschäftsjahresverlauf eine Überschreitung der stichtagsbezogen prognostizierten Nettofinanzverschuldung antizipiert.

Dabei bleiben um die EUR 100 Mio. aufgrund der politischen Entscheidung, die Überhangsübertragung der THG-Quote aus 2024 in den Verpflichtungsjahren 2025 und 2026 auszusetzen, im Vorratsvermögen gebunden. Die bis 2024 aufgebauten Überschüsse stehen ab 2027 wieder zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund und dem deutlich geringeren operativen Ergebnis 2024/25 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Verbio SE der Hauptversammlung am 5. Dezember 2025 vorschlagen, die Ausschüttung einer Dividende auszusetzen und den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der Verbio SE, sagt: "Die diesjährige Abweichung unserer Dividendenpolitik reflektiert die ungewöhnlichen Umstände. Das vergangene Geschäftsjahr hat uns bei Verbio alle gefordert. Das Festhalten an unserer Dividendenpolitik in diesem Jahr wäre gegenüber den hart arbeitenden Mitarbeitenden bei Verbio unangemessen. Wir halten an unserem Ziel einer verlässlichen Dividende fest und sind optimistisch, mittelfristig mindestens zur gewohnten Höhe zurückzukehren.“

Die Zielsetzung fußt unter anderem darauf, dass sich aus der Umsetzung der REDIII sowie der Dynamik der internationalen Biokraftstoffmärkte konkrete Chancen für das Verbio-Geschäft ergeben. Dazu erläutert Claus Sauter: "Mit der konsequenten Umsetzung der RED III und einer besseren Kontrolle der in Europa in Verkehr gebrachten Biokraftstoffe schlagen wir ein neues Kapitel für nachhaltige Mobilität und fairen Wettbewerb in Deutschland auf. Ich denke, dass die europäischen und deutschen Aufsichtsbehörden in den letzten 30 Monaten viel gelernt und endlich die richtigen Konsequenzen gezogen haben. International ist ein klarer Aufwärtstrend bei Biokraftstoffen und erneuerbaren Molekülen zu beobachten: Indien mischt bereits 20% Bioethanol ins Benzin, Japan plant bis 2030 flächendeckend E10 und langfristig E20. Auch das Interesse an Biomethan in Industrie, Energieversorgung und Schifffahrt wächst. Darüber hinaus bietet der Energieträger zusätzliche Flexibilität zur Herstellung von Biomethanol oder erneuerbarem Wasserstoff – ein klarer Vorteil für die sektorübergreifende Defossilisierung.“ Bei Verbio nimmt der Biomethanabsatz außerhalb des Straßenverkehrs kontinuierlich zu.

Verbio Kennzahlen

in Mio. EUR GJ 23/24 GJ 24/25 yoy Q3 24/25 Q4 24/25 yoy Produktion Biodiesel (t) 637.283 619.250 -2,8 % 133,026 160.146 20,4 % Bioethanol (t) 521.407 582.610 11,7 % 145,667 162.595 11,6 % Biomethan (MWh) 1.100.184 1.190.339 8,2 % 305,649 325.005 6,3 % Umsatz 1.658,0 1.579,8 -4,7 % 394,9 433,4 9,7 % Biodiesel 987,5 894,2 -9,4 % 210,3 244,4 16,2 % Bioethanol/Biomethan 656,5 672,1 2,4 % 181,5 186,1 2,5 % EBITDA 121,6 14,2 -88,3 % 8,2 -8,2 n.a. EBITDA-Marge 7,3 % 0,9% -6,4 pp 2,1 % n.a. n.a. Biodiesel 114,1 89,6 -21,4 % 16,8 20,8 23,9 % EBITDA-Marge 11,6 % 10,0 % -1,5 pp 8,0 % 8,5 % 0,5 pp Bioethanol/Biomethan 2,5 -77,2 n.a. -14,0 -26,3 n.a. EBITDA-Marge 0,4 % n.a. n.a n.a. n.a. n.a.

in Mio. EUR 30.06.2024 30.06.2025 +/- Nettofinanzverschuldung 32,9 164,0 398,5 % Eigenkapitalquote 67,4 % 58,2 % -9,2 pp



Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2024/25 finden Sie im Geschäftsbericht zum 30. Juni 2025, der am 25. September 2025 ab 08:30 Uhr (MESZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist.

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir mehr als 1.400 Mitarbeitende. Unser Leitsatz „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Wir verbinden globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg. Klimaschutz ist für uns Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, indem wir lokal verfügbare Biomasse in erneuerbare Energieträger und nachhaltige Chemikalien umwandeln. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können unter anderem die Veränderung der Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, dass zukunftsgerichtete Aussagen erreicht oder fortgeschrieben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen angepasst werden.

Kontakt:

Verbio SE

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig

Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de

