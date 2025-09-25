EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.09.2025 / 11:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|UBS AG
5. Datum der Schwellenberührung:
|22.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|9,86 %
|0,22 %
|10,077 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|5,09 %
|1,03 %
|6,12 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|59925
|0 %
|0,03 %
|DE000A40KY26
|0
|18560934
|0 %
|9,82 %
|US22304D2071
|0
|7034
|0 %
|0 %
|Summe
|18627893
|9,86 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE0006062144)
|-
|Jederzeit
|1372
|0 %
|Nutzungsrechte an Aktien (DE000A40KY26)
|-
|Jederzeit
|37750
|0,02 %
|Nutzungsrechte aus ADR (US22304D2071)
|-
|Jederzeit
|417
|0 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE000A40KY26)
|-
|Jederzeit
|24772
|0,01 %
|Summe
|64311
|0,03 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Short Put Options
|19.12.2025
|Physisch
|175000
|0,09 %
|Equity Swaps
|29.09.2026 - 10.08.2027
|Bar
|179777
|0,1 %
|Swaps On Baskets
|05.01.2027 - 12.04.2028
|Bar
|51
|0 %
|Summe
|354828
|0,19 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Australia) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (UK) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Life Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Financial Services Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Switzerland AG
|%
|%
|%
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,11 %
|%
|8,2 %
|UBS Switzerland AG
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|25.09.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
