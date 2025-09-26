Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)



26.09.2025 / 06:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie unsere heutige Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Beste Grüsse

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adval Tech Management AG Freiburgstrasse 556 3172 Niederwangen Schweiz Internet: www.advaltech.com ISIN: CH0008967926 Valorennummer: 896792 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2204124

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2204124 26.09.2025 CET/CEST