Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)
EQS Group · Uhr
Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)
26.09.2025 / 06:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie unsere heutige Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Beste Grüsse
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2204124
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2204124 26.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerung der duagon-Beteiligung in herausforderndem M&A-Umfeldgestern, 11:38 Uhr · EQS Group
EQS-News: Viromed Medical AG startet Zulassungprozess für PulmoPlas® beim BfArM23. Sept. · EQS Group
EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation22. Sept. · EQS Group
fox e-mobility AG: Vorvertrag mit Akkodis Germany. Eigenes neues Ingenieurs-Team24. Sept. · EQS Group
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista