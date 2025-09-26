Werbung ausblenden
DAX® im Seitwärtsmodus: Börsenlethargie richtig nutzen - tv Zertifikate 26.09.2025

HSBC · Uhr
Beim #DAX® läuft es zäh, da hat sich in letzter Zeit nicht so viel getan. Das heißt aber nicht, dass man da derzeit nichts verdienen kann. Wie Anleger aber auch diese #Börsenphase nutzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC und Alexander Dick von Anlagestrategie Köln.

