DAX® im Seitwärtsmodus: Börsenlethargie richtig nutzen - tv Zertifikate 26.09.2025
HSBC · Uhr
Beim #DAX® läuft es zäh, da hat sich in letzter Zeit nicht so viel getan. Das heißt aber nicht, dass man da derzeit nichts verdienen kann. Wie Anleger aber auch diese #Börsenphase nutzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC und Alexander Dick von Anlagestrategie Köln.
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Chart-Check: Starkes Jahr, starkes Q4? - HSBC Daily Trading TV 23.09.2025
gnubreW23. Sept. · HSBC
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista