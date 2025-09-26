Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. US-Daten zu Konsumausgaben und Einkommensentwicklung fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Der Bund-Future fand in der abgelaufenen Woche keine klare Richtung. Schließlich gibt es derzeit in der Eurozone nur wenig Zinsphantasie. Es werden auf absehbare Zeit keine weiteren Zinssenkungen erwartet, auch wenn zuletzt wichtige Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima schwach ausgefallen sind. /jsl/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 23.09.2025
Deutscher Aktienmarkt profitiert von US-Rekorden23. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2025
Deutscher Leitindex vor Handelsstart kaum verändert22. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Deutsche Anleihen: Kursverlusteheute, 09:53 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverlustegestern, 17:21 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden