Werbung ausblenden

EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

26.09.2025 / 09:16 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

26.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
1220 Wien
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2204172 26.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
STADLAUER MALZFAB.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden