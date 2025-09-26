Werbung ausblenden

EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.09.2025 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:David
Nachname(n):Dreyfus

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Instone Real Estate Group SE

b) LEI

391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,5625147 EUR20.361,66 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,5625 EUR20.361,6600 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate (Best Execution)
MIC:XGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.instone.de
Instone Real Estate

