EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025

Umsatzsteigerung um 79 % auf 1.267 T€ (H1 2024: 708 T€)

Gesamtleistung steigt um 48 % auf 6.712 T€ (H1 2024: 4.536 T€)

EBITDA verbessert sich infolge ertragswirksamer Investitionszuschüsse (Einmaleffekt) auf -2.358 T€ (H1 2024: -3.183 T€), das EBIT auf -3.942 T€ (H1 2024: -4.289 T€)

Konzernperiodenergebnis mit -4.582 T € ebenfalls leicht verbessert (H1 2024: -4.787 T€)

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr unverändert, Gesamtleistung voraussichtlich unterhalb der Erwartungen

Dillingen / Saar, 26. September 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihren Konzernfinanzbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten lagen bei 1.267 T€ und damit rund 79 % über der Vorjahresperiode (H1 2024: 708 T€). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 5.214 T€ (H1 2024: 3.614 T€). Die Erhöhung entspricht den fortschreitenden Investitionen (Material- und Arbeitsaufwand) für den geplanten Bau der zweiten Pyrum-Anlage in Perl-Besch und der Montage- und Inbetriebnahmearbeiten für die Pyrolysegasverstromung und die Mahl- und Pelletieranlage in Dillingen. Die Gesamtleistung erhöhte sich aufgrund der Umsatzsteigerung und höheren aktivierbaren Eigenleistungen um rund 48 % auf 6.712 T€ (H1 2024: 4.536 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich mit 2.303 T€ (H1 2024: 800 T€) im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifacht. Ursächlich hierfür sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.011 T€ für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Dilligen, die aus der Fertigstellung der Hauptanlagen für die Anlagenerweiterung resultieren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen mit 2.176 T€ (H1 2024: 1.600 T€) deutlich höher aus als in der Vorjahresperiode. Grund hierfür sind die neu dazugekommenen laufenden Kosten durch den Betrieb der TAD 2 und TAD 3. Das EBITDA betrug -2.358 T€ (H1 2024: -3.183 T€), das EBIT lag bei -3.942 T€ (H1 2024: -4.289 T€). Bereinigt um nicht regelmäßig wiederkehrende Investitionszuschüsse in Höhe von 2.011 T€ (H1 2024: 531 T€) betrug das bereinigte EBITDA -4.369 T€ (H1 2024: -3.714 T€) und das bereinigte EBIT -5.954 T€ (H1 2024: -4.820 T€). Das Konzernperiodenergebnis betrug -4.582 T€ (H1 2024: -4.787 T€). Die verfügbare Liquidität lag zum 30. Juni 2025 bei 2.878 T€ (31. Dezember 2024: 11.740 T€).

Nach dem Bilanzstichtag wurde im Juli 2025 eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei der durch die Platzierung neuer Aktien 5,6 Mio. € zusätzliches Eigenkapital eingeworben wurde.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir sind beim Durchsatz der neuen Mahl- und Pelletieranlage leider noch nicht da, wo wir hinwollen, arbeiten aber eng mit dem Hersteller an der Lösung. Die benötigten Anpassungen sollen im Idealfall noch im Dezember 2025, spätestens jedoch im ersten Quartal 2026 stattfinden. In der Zwischenzeit soll ein stabiler Prozess für eine Produktion von 600-800 kg/h bei 12-14 Stunden pro Tag zu deutlichen Umsatzsteigerungen im vierten Quartal führen. Für das restliche Jahr 2025 stehen bei uns vor allem der Baubeginn in Perl-Besch sowie der erfolgreiche Abschluss der Inbetriebnahme der neuen Mahl- und Pelletieranlage im Mittelpunkt. Damit möchten wir den Grundstein für eine deutliche Kapazitätserweiterung und einen steigenden Umsatz setzen.“

Aktuelle Entwicklungen der Standorterweiterung in Dillingen sowie beim Bau des neuen Werks in Perl-Besch

Für eine substanzielle Steigerung der Umsätze ist die Vermahlung und Pelletierung des in den neuen Reaktoren produzierten recovered Carbon Black (rCB) erforderlich. Die kombinierte Inbetriebnahme beider Anlagen begann termingerecht im Juli 2025. Inzwischen konnte kurzzeitig ein Durchsatz von 800 kg/h erzielt und die kundenseitigen Qualitätsstandards hierbei erreicht werden. Erste Proben wurden bereits an Reifenhersteller ausgeliefert, zudem hat Schwalbe erste kleinere Mengen abgenommen. Der Vermahlungsprozess erreicht dabei die Zielvolumina von 1.650 kg/h. Bisher war es jedoch noch nicht möglich, in der Pelletierung ebenfalls diesen Zieldurchsatz zu erreichen. Das Problem liegt im Bereich der Materialförderung zwischen den beiden Anlagen und der Hersteller arbeitet an einer geeigneten Lösung.

Des Weiteren wurde am Standort in Dillingen die erste Wartung der beiden neuen Produktionslinien TAD 2 und 3 erfolgreich abgeschlossen und die Reinigungszyklen der Anlage von bislang vier auf nun acht Wochen erweitert – ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

In Perl-Besch kann das Grundstück des neuen Werks nun offiziell an das Verkehrsnetzwerk angeschlossen werden und die konkreten Planung der Baumaßnahmen beginnen. Insgesamt sind die Planungen schon weit fortgeschritten – die ersten vorbereitenden Bodenarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen, Long-Leads bestellt und Architekten beauftragt. Der symbolische Spatenstich ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2025 geht das Management unverändert von einer Steigerung des Konzernumsatzes aus dem Betrieb der Anlage sowie der Umsätze aus den Consultingverträgen mit Kunden aus. Insgesamt wird unverändert ein Umsatz zwischen 4,5 Mio. € und 6,0 Mio. € prognostiziert. Nach dem aktuellen Arbeits- und Planungsstand im Projektgeschäft erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht eine Gesamtleistung des Konzerns in einer Spanne von 10 Mio. € bis 15 Mio. € gegenüber der bisherigen Prognose von 20 Mio. € bis 25 Mio. €. Die ursprünglich noch für das zweite Halbjahr 2025 geplanten umfangreichen Investitionen in Anlagenkomponenten werden sich in das erste Halbjahr 2026 verlagern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Konzerns wird für das Gesamtjahr 2025 weiterhin in einer Spanne von -8,5 Mio. € bis -10,5 Mio. € erwartet.

Die Pyrum Innovations AG bietet am heutigen Freitag, 26. September 2025, um 11:00 Uhr einen englischsprachigen Webcast für Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter zur aktuellen Geschäftsentwicklung an. Interessierte können sich unter https://www.appairtime.com/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10 zur Teilnahme registrieren.

Der Konzernzwischenbericht zum ersten Halbjahr 2025 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

