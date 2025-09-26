Netanjahu vor UN: 'Israel kämpft Ihren Kampf'

NEW YORK (dpa-AFX) - Israel sieht sich nach den Worten seines Regierungschefs Benjamin Netanjahu in einem Kampf gegen islamistischen Terror, den das Land nicht nur für sich bestreite. "Israel kämpft Ihren Kampf", sagte Netanjahu in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Dabei bezog er sich auch auf Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser habe die Wahrheit gesagt, als er nach dem israelischen Angriff auf den Iran gesagt habe, dass Israel "die Drecksarbeit für uns alle" erledige. Weiter sagte Netanjahu, US-Präsident Trump verstehe besser als jeder andere Staatschef, "dass Israel und Amerika einer gemeinsamen Bedrohung gegenüberstehen." Israel hat in einem Großangriff auf den Iran Atomanlagen der Islamischen Republik zerstört sowie führende Militärs und Atomwissenschaftler getötet.

Teilen der UN-Generalversammlung warf er mangelnde Unterstützung vor. Zwar hätten viele Staats- und Regierungschefs sein Land nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel unterstützt. "Aber diese Unterstützung verflüchtigte sich schnell, als Israel das tat, was jede Nation mit Selbstachtung nach einem solch brutalen Angriff tun würde: Wir haben dagegen gekämpft."/czy/DP/nas