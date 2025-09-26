Werbung ausblenden

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/zb

