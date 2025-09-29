ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Schneider Electric etwas - 'Equal Weight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
