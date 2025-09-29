Werbung ausblenden

Cybersecurity
APA ots news: "Phishing" auf der Jagd nach deinem Passwort - Die FMA-Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" klärt auf

Wien (APA-ots) - Wer kennt es nicht? "Klicken Sie hier, um Ihre Daten zu  
bestätigen" 
und schon ist es passiert. Immer häufiger werden Verbraucher.innen 
Opfer sogenannter Phishing-Angriffe. Dabei versuchen Betrüger:innen 
über verschiedene Wege wie etwa SMS oder E-Mail in den Besitz 
persönlicher Daten und Passwörter zu gelangen. Wie Sie sich vor 
solchen Angriffen schützen können und welche Gefahren hinter diesen 
Betrugsmaschen stecken erfahren Sie im aktuellen Kurzvideo der FMA. 

Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram- 
Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. 
Wie bei Instagram und Podcast wurde die FMA auch bei der 
Videoproduktion wieder unterstützt von der Content Agentur Austria. 
Diese ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt 
Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit 
Content-Dienstleitungen. 

"1 Minute - 1 Begriff" auf YouTube: 1 Minute, 1 Begriff - 
Phishing 

Instagram: @redenwiruebergeld 

Reden wir über Geld No. 32: Phishing 

