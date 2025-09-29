Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Softing AG korrigiert Jahresprognose

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Softing AG korrigiert Jahresprognose

29.09.2025 / 12:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der Softing AG ging bisher für das Jahr 2025 von der Erreichung eines Umsatzes zwischen 90 und 95 Mio. EUR, einem operativen EBIT von 3 bis 3,5 Mio. EUR sowie einem EBIT zwischen 0,5 und 1 Mio. EUR aus.

Während der Juli 2025 mit einem sehr starken Umsatz und Ertrag sowie einem guten Auftragseingang noch auf eine starke Entwicklung im zweiten Halbjahr hingedeutet hat, lagen die Zahlen sowohl im August als auch im September unter den Erwartungen.

Damit ist die Erreichung der ursprünglichen Planzahlen im verbleibenden Zeitraum des laufenden Jahres unsicher. In Abwägung von Chancen und Risiken beschließt der Vorstand daher, eine Prognosekorrektur.

Der Vorstand rechnet nunmehr mit einem Umsatz zwischen 85 und 90 Mio. EUR sowie einem operativen EBIT zwischen -0,5 und +0,5 Mio. EUR sowie einem EBIT von -1,5 bis -0,5 Mio. EUR.

Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 456 56-333
Fax:+49 (0)89 456 56-399
E-Mail:InvestorRelations@softing.com
Internet:www.softing.com
ISIN:DE0005178008
WKN:517800
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2205154
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205154 29.09.2025 CET/CEST

Softing

