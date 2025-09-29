EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises und bekräftigt damit die strategische Neuausrichtung und langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa

EQS-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Sonstiges

TUI AG: TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises und bekräftigt damit die strategische Neuausrichtung und langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa



29.09.2025

TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises und bekräftigt damit die strategische Neuausrichtung und langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa

Zwei ursprünglich für Marella Cruises gesicherte Neubau-Slots zur Expansion in den britischen Markt zur Schiffs-Auslieferung in den Geschäftsjahren 2031 und 2033 werden an TUI Cruises übertragen

Strategischer Schritt unterstützt den Asset-Right-Ansatz der TUI AG sowie die Leverage-Ziele und nutzt die starke Finanzlage und das Wachstumspotenzial von TUI Cruises

Marella Cruises wird den erfolgreichen Betrieb mit der bestehenden Flotte fortsetzen

Hannover, 29. September 2025. Der Vorstand der TUI AG („TUI“) gibt heute die strategische Neuausrichtung des Kreuzfahrtgeschäfts bekannt und überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises. Mit der Neuausrichtung wird TUI sukzessive in den britischen und nordeuropäischen Markt expandieren und stärkt damit die langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa. Zu diesem Zweck wird TUI Cruises die zuvor für Marella Cruises bei Fincantieri in Italien gesicherten Neubau-Slots mit Schiffs-Auslieferung in den Geschäftsjahren 2031 und 2033 übernehmen. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es TUI, auf dem Erfolg des Joint Ventures TUI Cruises aufzubauen, das sich erfolgreich in verschiedenen europäischen Märkten bewährt hat und über die finanziellen Kapazitäten für weitere Expansionsinvestitionen verfügt. Die Finanzierungsstruktur für die Schiffe unter TUI Cruises wird den Branchenstandards entsprechen.

Die Neubau-Slots bei Fincantieri wurden ursprünglich von TUI am 31. März 2025 angekündigt und wurden nun von Marella an TUI Cruises freigegeben. TUI Cruises hat neue Schiffsbauverträge für größere Schiffe mit Fincantieri abgeschlossen, die den Flottenanforderungen besser entsprechen. Die Anzahlung von Marella an Fincantieri wird zurückgezahlt.

Der TUI-Anteil am Gewinn nach Steuern der neuen Schiffe wird voraussichtlich ähnlich hoch sein wie der der Schwesterschiffe Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow. Die Nettoverschuldung der TUI Group bleibt durch die strategische Neuausrichtung unverändert und das Unternehmen hält weiterhin an seinem mittelfristigen Ziel, einen Nettoverschuldungsgrad von deutlich unter 1,0x zu erreichen, fest.

Marella Cruises hat eine führende Position im UK Kreuzfahrtmarkt und wird den erfolgreichen Betrieb mit der bestehenden Flotte fortsetzen. Die Zusammenarbeit mit TUIs Reiseveranstaltern in UK und der TUI Airline werden unverändert fortgeführt.

Nicola Gehrt, Group Director Investor Relations

Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager

Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager

Anika Heske, Investor Relations Manager, Retail Investors & AGM

Magnus Hüttenberend, Group Director Media Relations

Linda Jonczyk, Senior Manager Corporate Media

