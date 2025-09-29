Werbung ausblenden

EQS-DD: bank99 AG: HYPO-BANK Burgenland AG, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2025 / 09:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: HYPO-BANK Burgenland AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christian
Nachname(n): Jauk
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
bank99 AG

b) LEI
529900RCLERIIXF4QM23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000A3PGZ6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
99,775 % 15.000.000,000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
99,775 % 15.000.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.09.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: bank99 AG
Praterstraße 31
1020 Wien
Österreich
Internet: https://bank99.at/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100948  29.09.2025 CET/CEST

Burgenland

