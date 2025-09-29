EQS-DD: bank99 AG: HYPO-BANK Burgenland AG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.09.2025 / 09:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: HYPO-BANK Burgenland AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christian Nachname(n): Jauk Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

bank99 AG

b) LEI

529900RCLERIIXF4QM23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: AT0000A3PGZ6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 99,775 % 15.000.000,000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 99,775 % 15.000.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: bank99 AG Praterstraße 31 1020 Wien Österreich Internet: https://bank99.at/

100948 29.09.2025 CET/CEST