EQS-DD: bank99 AG: HYPO-BANK Burgenland AG, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.09.2025 / 09:04 CET/CEST
a) Name
|Name und Rechtsform:
|HYPO-BANK Burgenland AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Jauk
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|bank99 AG
b) LEI
|529900RCLERIIXF4QM23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A3PGZ6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|99,775 %
|15.000.000,000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|99,775 %
|15.000.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|bank99 AG
|Praterstraße 31
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://bank99.at/
