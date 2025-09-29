EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.09.2025 / 10:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dietmar
|Nachname(n):
|von Blücher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|UmweltBank Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900POEO7KMKWM0A53
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005570808
b) Art des Geschäfts
|Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten. Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm oder mit den konkreten Beispielen gemäß Absatz 7der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung).
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4 EUR
|45.552,00 EUR
|4 EUR
|34.448,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,0000 EUR
|80.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.umweltbank.de
