EQS-News: naoo-Gruppe mit Wachstumssprung im 1. HJ 2025, strategischen Fortschritten & gestärkter Marktposition

naoo-Gruppe mit Wachstumssprung im 1. HJ 2025, strategischen Fortschritten & gestärkter Marktposition

Umsatz steigt massiv im 1. Halbjahr 2025 aufgrund synergetischer Kingfluencers-Akquisition auf 4,30 Mio. CHF (1. HJ 2024: 0,42 Mio. CHF)

EBITDA trotz bereits berücksichtigter ausserordentlicher Wachstumsinvestitionen von rd. 0,9 Mio. CHF bei -1,61 Mio. CHF (1. HJ 2024: -0,52 Mio. CHF)

Deutlich positive Effekte durch Kingfluencers-M&A: Ausbau von Reichweite, Kundennetzwerk und Integration stabiler profitabler Agenturerlöse

IT-Infrastruktur-Offensive: Inbetriebnahme des Daten-Lakehouse Gaia als Basis für KI-Produkte wie naooSense 2, semantische Suche und People Matching

Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr

Zürich, 29. September 2025 – Die naoo-Gruppe kann über ein positives und wachstumsstarkes 1. Halbjahr 2025 berichten, in dem zudem bedeutsame strategische Fortschritte erzielt wurden. Der konsolidierte Gruppenumsatz in der Berichtsperiode stieg massiv v.a. aufgrund der Kingfluencers-Übernahme auf 4,30 Mio. CHF (1. HJ 2024: 0,42 Mio. CHF). Auch der Bruttogewinn erhöhte sich sehr stark auf 1,62 Mio. CHF (1. HJ 2024: 0,07Mio. CHF), was einer mehr als verdoppelten Bruttomarge von 38 % (1. HJ 2024: 16,0 %) entspricht.

Das EBITDA wurde vor allem durch hohe ausserordentliche Aufwendungen für das weitere Wachstum der naoo-Gruppe und die erfolgreiche Integration von Kingfluencers in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. CHF beeinflusst. Unter vollständig ergebniswirksamer Berücksichtigung dieser a.o. Effekte belief sich das EBITDA im 1. Halbjahr 2025 auf -1.22 Mio. CHF (1. HJ 2024: -0,52 Mio. CHF). Das Nettoperiodenergebnis belief sich entsprechend auf -1,95 Mio. CHF (1. HJ 2024: -0,52 Mio. CHF).

Das 1. Halbjahr 2025 war für die naoo Group von entscheidenden strategischen Fortschritten geprägt. Dank der hochgradig synergetischen Übernahme von Kingfluencers, der führenden Schweizer Influencer-Agentur mit über 3.800 Creators und mehr als 300 Kunden, erweiterte die Gruppe ihre Reichweite sowie ihr Kundennetzwerk und integrierte stabile profitable Agenturerlöse in den Gruppenverbund. Die Kombination von Agenturkompetenz und Plattformtechnologie verschafft der naoo Group eine einzigartige Marktposition und stärkt ihre Präsenz nachhaltig.

Im Juni nahm die naoo Group mit Gaia ein zentrales Daten-Lakehouse für alle KI-Funktionen in Betrieb. Darauf basieren bereits erfolgreiche KI-Anwendungen wie naooSense 2 im Feed und eine neue semantische Suchmaschine. Erste Initiativen mit Kingfluencers – darunter naoo Mirror+, das Onboarding von Creators mit über 3 Mio. Followern sowie die erstmalige Verleihung der KING Awards – einer neuen Branchen-Auszeichnung, die kreative und authentische Leistungen im Social Media würdigt – verdeutlichen die wachsende Attraktivität der Plattform.

Mit der Erweiterung des Management-Teams durch Gregor Doser (13 Jahre Google Schweiz, massgeblich am Aufbau von YouTube Schweiz beteiligt) und Philip Hofmann (über 15 Jahre Sales- und Medienerfahrung) hat die naoo Group auch ihre kommerzielle Schlagkraft zusätzlich gestärkt. In Verbindung mit der justierten Sales-Strategie bei Kingfluencers wird das Sales- und Consulting-Team gezielt ausgebaut, um Kundenbeziehungen zu vertiefen, Schlüsselkunden zu gewinnen und strategische Partnerschaften aufzubauen.

Im Gesamtjahr 2025 und darüber hinaus ist naoo sehr positiv gestimmt und plant die Fortsetzung des sehr dynamischen Wachstumskurses. Dabei sollen die Umsätze und die operative Leistungsfähigkeit gleichermassen weiter ganz deutlich gesteigert werden.

Karl Fleetwood, CFO & COO der naoo Group, erklärt: „Das erste Halbjahr 2025 war für naoo sehr positiv, wir haben unseren Umsatz in der Gruppe verzehnfacht und sowohl strategisch als auch operativ wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Mit der Integration von Kingfluencers und dem Ausbau unserer KI-Infrastruktur haben wir die Grundlagen geschaffen, um naoo langfristig als führendes wachstumsstarkes Technologie- und Medienunternehmen zu positionieren.“

Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer, Ankeraktionär und Senior Advisor von naoo erläutert: „Wir wollen das hohe Wachstumstempo fortsetzen und in den kommenden Perioden mit Innovation, neuen Features und Produkten sowie regionaler Expansion unsere einzigartige Basis immer stärker ausbauen und monetarisieren. “

Der vollständige Halbjahresbericht ist aufrufbar unter: https://drive.google.com/file/d/1ePwv45XPRs7KISD9EvjCqq4vL_6zOLmj/view auf der naoo-IR-Seite



Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.800 Influencern in der Schweiz und in Deutschland, einer eigenen Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten.

