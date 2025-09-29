Werbung ausblenden

EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Korrektur - Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Korrektur - Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.09.2025 / 12:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

 26.9.2025

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: American Century Companies
Sitz: Kansas City
Staat: United States

4. Namen der Aktionäre:  Please see the following portfolios and their percent of outstanding shares held:
Avantis International Small Cap Value Fund  0.1707%
Avantis International Small Cap Equity ETF  0.0190%
Avantis International Small Cap Value ETF  4.6965%
Avantis International Equity ETF  0.0633%
Avantis International Equity Fund  0.0029%
Avantis Responsible International Equity ETF 0.0035%
Avantis Global Equity UCITS ETF  0.0005%
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF  0.0514%
 

5. Datum der Schwellenberührung: 18.9.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
5,01 %		  
0,00 %		  
5,01 %		  
38 850 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
4,00 %		  
 		  
4,00 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000969985   1 945 568   5,01 %
Subsumme A 1 945 568 5,01 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 American Century Companies        
2 American Century Investment Management, Inc 1      
3 American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 2 4,70 %   4,70 %
4 American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value Fund 2      
5 American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Equity ETF 2      
6 American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 2      
7 American Century ETF Trust - Avantis International Equity Fund 2      
8 American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF 2      
9 American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 2      
10 American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 2      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

This holdings notification corrects the one dated  Sept 19, 2025.  American Century Investment Management, Inc., as investment manager, is not the owner of these 5.01% shares, but has the right to exercise voting rights on behalf of the owners of these shares.  Each respective owner is shown in Section 4.

 

  26.9.2025

 

 

 


29.09.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205146  29.09.2025 CET/CEST

