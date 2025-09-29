Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG 29.09.2025 / 11:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: Bericht H1/2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.09.2025 Kursziel: EUR 3,95 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker Starkes Wachstum, aber strategische Produkte leiden noch unter Investitionszurückhaltung Mit einem Umsatzwachstum von 19,6% (auf EUR 10,98 Mio.) ist die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) auf den ersten Blick sehr dynamisch ins Jahr gestartet. Es gilt jedoch, diverse Einzeleffekte zu betrachten: So speiste sich das Wachstum u.a. stark aus dem nicht-strategischen (und weniger skalierbaren) Geschäft (u.a. AOK-Sondermailing). Dieser unvorteilhafte Umsatzmix erklärt, warum die

Verbesserung bei EBITDA (EUR 338k;+41%) und Halbjahresergebnis (TEUR -47 vs. TEUR

-124k) in H1 2025 nicht noch deutlicher ausgefallen sind. Gleichwohl sieht man erste Skaleneffekte, Ergebnisse aus Kosteneinsparungen und ein - trotz weiter widrigen Marktumfelds - wachsendes Mittelstandsgeschäft (+1,5%). Das Wachstum des Mittelstandsgeschäfts war u.a. durch den Verlust eines Großkunden gedrückt. Der gute Start führt - auf Grund fortbestehender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten - (noch) nicht zu einer Anhebung des Ausblicks. Auch wir fühlen uns mit unseren Schätzungen weiterhin wohl. Für ein wachsendes Unternehmen mit erheblichem Skalierungspotenzial ist die Binect-Aktie mit einem EV/Umsatz2025 von unter 0,2 u.E. attraktiv bewertet. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 3,95. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c1e2a0d8002fe7b83ce42d852256e2fe Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de