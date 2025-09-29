Werbung ausblenden

Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Binect AG - von BankM AG

29.09.2025 / 11:01 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu Binect AG

     Unternehmen:               Binect AG
     ISIN:                      DE000A3H2135

     Anlass der Studie:         Bericht H1/2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.09.2025
     Kursziel:                  EUR 3,95
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Starkes Wachstum, aber strategische Produkte leiden noch unter
Investitionszurückhaltung

Mit einem Umsatzwachstum von 19,6% (auf EUR 10,98 Mio.) ist die Binect AG
(ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) auf den
ersten Blick sehr dynamisch ins Jahr gestartet. Es gilt jedoch, diverse
Einzeleffekte zu betrachten: So speiste sich das Wachstum u.a. stark aus dem
nicht-strategischen (und weniger skalierbaren) Geschäft (u.a.
AOK-Sondermailing). Dieser unvorteilhafte Umsatzmix erklärt, warum die

Verbesserung bei EBITDA (EUR 338k;+41%) und Halbjahresergebnis (TEUR -47 vs. TEUR

-124k) in H1 2025 nicht noch deutlicher ausgefallen sind. Gleichwohl sieht
man erste Skaleneffekte, Ergebnisse aus Kosteneinsparungen und ein - trotz
weiter widrigen Marktumfelds - wachsendes Mittelstandsgeschäft (+1,5%). Das
Wachstum des Mittelstandsgeschäfts war u.a. durch den Verlust eines
Großkunden gedrückt. Der gute Start führt - auf Grund fortbestehender
gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten - (noch) nicht zu einer Anhebung des
Ausblicks. Auch wir fühlen uns mit unseren Schätzungen weiterhin wohl. Für
ein wachsendes Unternehmen mit erheblichem Skalierungspotenzial ist die
Binect-Aktie mit einem EV/Umsatz2025 von unter 0,2 u.E. attraktiv bewertet.

Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem
Fairen Wert pro Aktie von EUR 3,95. Wir bestätigen unser Rating mit "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c1e2a0d8002fe7b83ce42d852256e2fe
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

2205116 29.09.2025 CET/CEST

Binect

