Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG 29.09.2025 / 10:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: GB 2024/25, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.09.2025 Kursziel: EUR 18,24 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker 2025/26 bringt vor allem Margenverbesserungen - mittelfristiger Wachtumspfad "mit Sicherheit" intakt Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat - wie vorab vermeldet - die angehobene Umsatzprognose 2024/25 leicht übertroffen. Die Skalierung stellte sich dabei - wie der Geschäftsbericht zeigt - deutlich stärker dar als von uns erwartet. Die EBIT-Marge erreichte 14%, das EPS EUR 0,60 (23/24: EUR 0,18) zeigte mehr als eine Verdreifachung, beides übertraf unsere im Juni angehobenen Erwartungen von 12,5% bzw. EUR 0,57. Das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein nur leichtes Umsatzwachstum zeigen, bei weiter steigenden Margen. Ab 2026/27 - begünstigt durch den politischen Rahmen (u.a. ReArm Europe, deutsches Sondervermögen für die Bundeswehr und Infrastruktur sowie der ab 2026 anziehenden deutschen Konjunktur) - dürften die Umsätze (insbesondere mit Bezug zur äußeren Sicherheit) weiter ansteigen. Mit einem EV/Umsatz-Verhältnis von 1,8 ist CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil weiterhin günstig. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 18,24. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=92120b3236c6d737fd3a78ff8597dfdb Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

