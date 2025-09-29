Werbung ausblenden

Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG

29.09.2025 / 10:46 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         GB 2024/25, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.09.2025
     Kursziel:                  EUR 18,24
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2025/26 bringt vor allem Margenverbesserungen - mittelfristiger Wachtumspfad
"mit Sicherheit" intakt

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat - wie vorab
vermeldet - die angehobene Umsatzprognose 2024/25 leicht übertroffen. Die
Skalierung stellte sich dabei - wie der Geschäftsbericht zeigt - deutlich
stärker dar als von uns erwartet. Die EBIT-Marge erreichte 14%, das EPS EUR
0,60 (23/24: EUR 0,18) zeigte mehr als eine Verdreifachung, beides übertraf
unsere im Juni angehobenen Erwartungen von 12,5% bzw. EUR 0,57. Das
Geschäftsjahr 2025/26 wird ein nur leichtes Umsatzwachstum zeigen, bei
weiter steigenden Margen. Ab 2026/27 - begünstigt durch den politischen
Rahmen (u.a. ReArm Europe, deutsches Sondervermögen für die Bundeswehr und
Infrastruktur sowie der ab 2026 anziehenden deutschen Konjunktur) - dürften
die Umsätze (insbesondere mit Bezug zur äußeren Sicherheit) weiter
ansteigen. Mit einem EV/Umsatz-Verhältnis von 1,8 ist CEOTRONICS für ein
Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil weiterhin günstig.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 18,24.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=92120b3236c6d737fd3a78ff8597dfdb
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

