Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH):

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

29.09.2025 / 10:36 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Gewinnwarnung
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        29.09.2025
     Target price:                EUR24
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 24,00.

Zusammenfassung:
Knaus Tabbert hat seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt. Während die
Umsatzerlöse weiterhin auf Kurs sind, um die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd.
zu erreichen, waren die Gewinne aufgrund der Zusammensetzung der seit
Jahresbeginn verkauften Fahrzeuge volatiler. Der Absatz setzte sich aus
einer Mischung aus neu produzierten Wohnwagen, alten Lagerbeständen, die aus
den Büchern genommen wurden, und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern
zurückgekauft wurden, zusammen. Überbestände in den Vertriebskanälen sind
nach wie vor ein branchenweites Problem, das weiterhin Preisnachlässe
erforderlich macht. Die nach unten korrigierte Gewinnprognose sieht nun eine
AEBITDA-Marge von 3,2% bis 4,2% vor (bisher: 5,0% bis 5,5%). Wir haben
unsere Schätzung für 2025 auf den unteren Wert angepasst und auch unsere
Gewinnziele für 2026 reduziert, bis wir klare Anzeichen dafür haben, dass
alle Lagerbestandsprobleme der Vergangenheit angehören. Unser aktualisiertes
DCF-Modell ergibt einen fairen Wert von EUR24 (bisher: EUR27). Wir behalten
unsere Kaufempfehlung für KTA bei (Aufwärtspotenzial: 52%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 27.00 to EUR 24.00.

Abstract:
Knaus Tabbert has lowered earnings guidance for 2025. While revenues have
remained on pace to hit the ~EUR1bn topline guide, earnings have been more
volatile, due to the blend of vehicles sold YTD. Sales have comprised a mix
of newly produced RVs, old inventory being cleared from the books, and
vehicles bought back from insolvent dealers. Excess inventory in the
distribution channels remains an industry wide issue that still requires
discounts. The dialled down earnings guidance now calls for an AEBITDA
margin of 3.2% to 4.2% (old: 5.0% to 5.5%). We have adjusted 2025 FBe to the
low end of guidance and also reduced our 2026 earnings targets pending clear
signs that inventory issues are in the rear view mirror. Our updated DCF
model points to fair value of EUR24 (old: EUR27). We remain Buy-rated on KTA
(upside: 52%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee5ec7333a4fa9a745d6c3644267e4dd

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2205098 29.09.2025 CET/CEST

Knaus Tabbert

