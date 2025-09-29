Werbung ausblenden

Original-Research: medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH

29.09.2025 / 09:38 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG

     Unternehmen:               medondo holding AG
     ISIN:                      DE0008131350

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      29.09.2025
     Kursziel:                  EUR 2,10 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Hasler

Weiteres Debt-to-Equity-Paket

medondo hat ein weiteres Maßnahmenpaket angekündigt, das mittelfristig nicht
nur eine komplette Entschuldung des Unternehmens zur Folge haben soll,
sondern auch von einem Liquiditätszufluss begleitet wird, mit dem die
bevorstehende Vertriebsoffensive finanziert werden kann. Wir bestätigen
unser DCF-basiertes Kursziel von EUR 2,10 (Base-Case-Szenario) je Aktie
sowie unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. In einer
Szenarioanalyse haben wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes
bezüglich der beiden Input-Variablen Umsatzwachstumsrate und Marge während
der Phase des Terminal Value getestet und ermitteln Werte des Eigenkapitals
in einer Bandbreite zwischen EUR 1,90 (Worst-Case-Szenario) und EUR 2,30
(Best-Case-Szenario) je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc8d3c348d899af6839befeeba7e4e0a

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2205042 29.09.2025 CET/CEST

medondo Holding

