Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Heizkosten/Energiepolitik

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Heizkosten/Energiepolitik:

"Immer haarscharf an der Populismus-Grenze, und manchmal auch darüber hinaus, wetterten CSU, FDP und andere gegen "Heizzwang" und Wärmepumpen und polterten in jedem Bierzelt, jeder Talkshow, der Staat habe nichts im privaten Heizungskeller verloren. Das mag ja sogar stimmen. Nur löste die "Meine Heizung gehört mir"-Bewegung (vielleicht unfreiwillig) einen regelrechten Boom für Öl- und Gasheizungen aus. Wer sich in Torschlusspanik oder aus purem Trotz damals schnell noch eine Öl- oder Gasheizung einbaute, wird schon bald die Zeche dafür bezahlen."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Apple mit Forderung
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen25. Sept. · dpa-AFX
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden