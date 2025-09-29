Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Heizkosten/Energiepolitik
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Heizkosten/Energiepolitik:
"Immer haarscharf an der Populismus-Grenze, und manchmal auch darüber hinaus, wetterten CSU, FDP und andere gegen "Heizzwang" und Wärmepumpen und polterten in jedem Bierzelt, jeder Talkshow, der Staat habe nichts im privaten Heizungskeller verloren. Das mag ja sogar stimmen. Nur löste die "Meine Heizung gehört mir"-Bewegung (vielleicht unfreiwillig) einen regelrechten Boom für Öl- und Gasheizungen aus. Wer sich in Torschlusspanik oder aus purem Trotz damals schnell noch eine Öl- oder Gasheizung einbaute, wird schon bald die Zeche dafür bezahlen."/yyzz/DP/he
