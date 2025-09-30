AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding vorbörslich mit Kursrutsch - Zahlen enttäuschen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Hornbach Holding sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen schwer unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie vorbörslich um fast 9 Prozent auf 94,10 Euro ab. Damit droht auf Xetra eine tiefe Kerbe im Kurschart und der Rückfall an die exponentielle 200-Tage-Linie auf dem tiefsten Kursniveau seit Ende Juni. Umsatz und vor allem das bereinigte operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte ein Börsianer. Laut dem Unternehmen belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis./ag/
