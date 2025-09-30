Bauer-Manager Wachtel soll Burda-Co-Chef werden

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Die künftige Doppelspitze des Medien- und Digitalkonzerns Hubert Burda Media soll nun komplett sein: Top-Manager Jan Wachtel wird einem Bericht des Branchendienstes "Medieninsider" zufolge Co-CEO bei Burda für das Mediengeschäft. Das bestätigte der Burda-Konzern dem Branchendienst.

Wachtel soll Amt zum Januar 2026 antreten

Wachtel ist bislang Manager beim Wettbewerber Bauer Media Group. Er ist dort seit 2023 für die digitale Transformation des Publishing-Geschäfts zuständig. Zuvor war er unter anderem bei RTL Deutschland tätig gewesen.

Der 45-jährige Wachtel soll künftig operativ das gesamte Verlagsgeschäft bei Burda verantworten (Burda Media). Dazu zählen Marken wie "Focus" und "Bunte". Dem Bericht zufolge soll er sein Amt zum Januar 2026 antreten.

Der zweite Burda-CEO in der künftigen Doppelspitze ist schon im Amt: Marc Al-Hames steuert seit Jahresmitte die digitalen Beteiligungen, die Burda an anderen Unternehmen hält (Burda Equity). Auch das Investmentgeschäft gehört dazu. Bekannte Portale in seinem Verantwortungsbereich sind die Jobplattform "Xing" und die Nachbarschaftsplattform "Nebenan.de".

Zeit des Generationenwechsels bei Burda

Bisher hat der langjährige Burda-Manager Philipp Welte unter anderem den Konzernbereich der Zeitschriften verantwortet. Er soll nach früheren Angaben in den Verwaltungsrat wechseln und das operative Geschäft abgeben.

Die neue Struktur an der Spitze fällt in eine Zeit des Generationenwechsels. Seit dem 1. Februar sind Burdas Kinder Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda stärker in den Vordergrund gerückt. Somit lenkt inzwischen die vierte Generation der Familie Burda das seit 1903 publizistisch tätige Familienunternehmen in München und Offenburg mit knapp 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro (2023)./bok/fd/DP/men