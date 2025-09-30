Dax kaum bewegt - US-Haushalt im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf einen teilweisen Stillstand der US-Verwaltung stimmt die Dax-Anleger vorsichtig.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag kaum verändert bei 23.726,43 Punkten. "Es sieht tatsächlich so aus, als ob sich die Märkte nun auf einen Government Shutdown einstellen", sagte Ray Attrill, Chefanalyst bei der National Australia Bank.

Der US-Senat hat bis Ende des Tages Zeit, um eine Verlängerung der Staatsfinanzierung zu beschließen. Wenn dies nicht gelingt, müssten zahlreiche Behörden ihre Arbeit einstellen. Dieser sogenannte Shutdown würde die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verhindern, die unter anderem für die Zinsentscheidungen der Notenbank Fed wichtig sind. Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der oppositionellen Demokraten, um dies abzuwenden, endete am Montag ergebnislos.

Bei den Einzelwerten geriet Hornbach mit einem Minus von sieben Prozent unter Druck. Die Halbjahreszahlen der Baumarktkette lagen einem Händler zufolge unter den Markterwartungen.

Gefragt waren die Titel von Puma und Adidas. Die Aktien der Sportartikelhersteller legten vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen des US-Rivalen Nike am Abend (MESZ) um 3,5 und knapp 2 Prozent zu.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Thomas Seythal)