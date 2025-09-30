Der Dax dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 23.755 Punkte.

Sein europäischen Pendant, der EuroStoxx 50, wird ebenfalls kaum verändert erwartet.An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

Jede Woche bei "geschlossenem Betrieb" koste 0,2 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum, kommentierte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Aktuell werde die USA von Piloten mit verbundenen Augen geflogen, und die Passagiere seien entsprechend unruhig.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag (14.00 Uhr) auf vorläufige Daten zur Inflation für September. Die Daten für wichtige Bundesländer werden bereits am Vormittag veröffentlicht.

Im August hatte sich die Teuerungsrate in Deutschland insgesamt nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker erstmals in diesem Jahr leicht erhöht, die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter anderem steigende Preise für Lebensmittel trieben die Teuerung wieder über die 2-Prozent-Marke. Nach Einschätzung von Volkswirten könnte sich die Inflation dort vorerst festsetzen.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Mit Blick auf einzelne Unternehmen rückt die Hornbach Holding in den Fokus. Die Muttergesellschaft der Baumarktkette Hornbach hatte zwar den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert.

Allerdings belasteten höhere Personalkosten das Ergebnis. Die Erlös- und Gewinnkennziffern blieben Händlern zufolge hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien notierten auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Continental sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im Dax. "Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben", sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Ob das am Ende reichen werde, um im deutschen Leitindex zu bleiben, werde die Zukunft zeigen. Auf Tradegate legten die Papiere moderat zu.

Wall Street verzeichnet moderate Gewinne

Nach dem Rekordlauf der US-Börsen vor einer Woche und den darauf folgenden Gewinnmitnahmen herrscht seit Freitag wieder vorsichtiger Optimismus. Die wichtigsten Indizes in den Vereinigten Staaten verbuchten am Montag letztlich allesamt moderate Gewinne. Gelassenheit scheint das Motto der Anleger zurzeit zu sein, - trotz des im Wochenverlauf drohenden Arbeitsstillstands in den US-Regierungsbehörden ("Shutdown") sowie zahlreicher anstehender Konjunkturdaten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.316 + 0,15 Prozent S&P 500 6.661 + 0,26 Prozent Nasdaq 24.611 + 0,45 Prozent

Asiens Börsen legen zu

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte half auch in Asien.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 45.020 - 0,05 Prozent Hang Seng 26.664 + 0,16 Prozent CSI 300 4.796 + 0,33 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128.64 - 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.7039 - 0,004 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4.137 - 0,004 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1.1729 + 0,02 Prozent Dollar in Yen 148.42 - 0,12 Prozent Euro in Yen 174.08 - 0,10 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 67,53 USD - 0,44 USD WTI 63,07 USD - 0,38 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 125 (140) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 19 (21) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 39 (39,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 105 (115) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES SENKT MOONLAKE IMMUNOTHERAP. AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8 (65) USD

- JEFFERIES SENKT ELECTRONIC ARTS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 210 (200) USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 300 (280) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT BRUNELLO CUCINELLI AUF 'OUTPERFORM' (MP) - ZIEL 119 EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 12700 (13200) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 3800 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 8900 (8450) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 58,50 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 120 (125) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25

03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25

16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

(mit Material von dpa-AFX)