EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

Berlin, den 30. September 2025 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.894.493,00 um EUR 82.867,00 auf EUR 1.977.360,00 durch die Ausgabe von 82.867 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“Neue Aktien”) erhöht werden. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,45 je Neuer Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Zum Bezug der neuen Aktien wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.

Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE Unter den Linden 40 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 030 81454860 Fax: + 49 40 6378 5423 E-Mail: info@deutsche-payment.com Internet: www.deutsche-payment.com ISIN: DE000A2P74C5 WKN: A2P74C Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 2206068

