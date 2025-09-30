Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

30.09.2025 / 14:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Payment A1M SE

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Payment A1M SE beschließt Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss

Berlin, den 30. September 2025 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.894.493,00 um EUR 82.867,00 auf EUR 1.977.360,00 durch die Ausgabe von 82.867 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (“Neue Aktien”) erhöht werden. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt zu EUR 1,45 je Neuer Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Zum Bezug der neuen Aktien wird ein deutscher institutioneller Investor zugelassen.

Durch die Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt. Die neuen Aktien sollen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

Ende der Ad-hoc Mitteilung

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:+ 49 030 81454860
Fax:+ 49 40 6378 5423
E-Mail:info@deutsche-payment.com
Internet:www.deutsche-payment.com
ISIN:DE000A2P74C5
WKN:A2P74C
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
Deutsche Payment

