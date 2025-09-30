EQS-AFR: Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fernheizwerk Neukölln AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.09.2025 / 09:52 CET/CEST

Hiermit gibt die Fernheizwerk Neukölln AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

http://fhw-neukoelln.de/publikationen/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG Weigandufer 49 12059 Berlin Deutschland Internet: www.fhw-neukoelln.de

