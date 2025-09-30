EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.09.2025 / 17:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://heid.info/halbjahresberichte.htm

Bemerkungen:

Korrigierte Fassung der Erklärung nach §125 auf der letzten Seite.

30.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG HEID-Werkstrasse 13 2000 Stockerau Österreich Internet: http://heid.info/

