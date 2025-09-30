Werbung ausblenden

EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
30.09.2025 / 16:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Bemerkungen:

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet:www.rath-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

RATH

