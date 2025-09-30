EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.09.2025 / 16:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Bemerkungen:

30.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Rath AG Walfischgasse 14 1010 Wien Österreich Internet: www.rath-group.com

