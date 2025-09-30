Werbung ausblenden

EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2025 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Neu

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,945 EUR3.578,00 EUR
8,95 EUR9.845,00 EUR
8,95 EUR6.265,00 EUR
8,95 EUR6.265,00 EUR
8,95 EUR6.265,00 EUR
8,95 EUR7.160,00 EUR
8,955 EUR6.268,50 EUR
8,955 EUR6.268,50 EUR
8,955 EUR1.791,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,9510 EUR53.706,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet:www.deutz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100970 30.09.2025 CET/CEST

Deutz

