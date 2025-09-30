EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2025 / 11:03 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Neu

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,945 EUR 3.578,00 EUR 8,95 EUR 9.845,00 EUR 8,95 EUR 6.265,00 EUR 8,95 EUR 6.265,00 EUR 8,95 EUR 6.265,00 EUR 8,95 EUR 7.160,00 EUR 8,955 EUR 6.268,50 EUR 8,955 EUR 6.268,50 EUR 8,955 EUR 1.791,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,9510 EUR 53.706,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com

100970 30.09.2025 CET/CEST