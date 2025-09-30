EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2025 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Gottfried
|Nachname(n):
|Greschner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|init innovation in traffic systems SE
b) LEI
|391200ZOAI9BOLGC1D37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005759807
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|51,4000 EUR
|154.200,00 EUR
|51,2168 EUR
|51.216,80 EUR
|51,2878 EUR
|51.287,80 EUR
|51,4629 EUR
|13.740,59 EUR
|52,0000 EUR
|142.116,00 EUR
|52,0110 EUR
|52.011,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|51,6191 EUR
|464.572,1900 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|xetra
|MIC:
|XETR
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet:
www.initse.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
100976 30.09.2025 CET/CEST
