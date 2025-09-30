EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2025 / 12:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Gottfried Nachname(n): Greschner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51,4000 EUR 154.200,00 EUR 51,2168 EUR 51.216,80 EUR 51,2878 EUR 51.287,80 EUR 51,4629 EUR 13.740,59 EUR 52,0000 EUR 142.116,00 EUR 52,0110 EUR 52.011,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 51,6191 EUR 464.572,1900 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland

