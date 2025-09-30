Werbung ausblenden

EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2025 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Gottfried
Nachname(n):Greschner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
51,4000 EUR154.200,00 EUR
51,2168 EUR51.216,80 EUR
51,2878 EUR51.287,80 EUR
51,4629 EUR13.740,59 EUR
52,0000 EUR142.116,00 EUR
52,0110 EUR52.011,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
51,6191 EUR464.572,1900 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:xetra
MIC:XETR

