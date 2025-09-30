EQS-News: 40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 // Anmeldung ab sofort möglich
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 // Anmeldung ab sofort möglich
30.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 // Anmeldung ab sofort möglich
Augsburg, 30. September 2025
Für die
40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz
am
12. und 13. November 2025
im The Charles Hotel, München, ist die Anmeldung ab sofort online möglich.
Zahlreiche Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt, sodass rund 60 Gesellschaften ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien und Perspektiven vor ca. 400 Finanzmarktakteuren vorstellen werden.
Investoren, Journalisten, Analysten und Fachteilnehmer können sich
bis zum 06. November 2025
unter folgendem Link für die 40. MKK registrieren:
https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/
Während der Anmeldung besteht
bis zum 28. Oktober 2025
die Möglichkeit, Investorengespräche mit den Unternehmensvertretern zu buchen.
Das vollständige Konferenzprogramm mit allen teilnehmenden Unternehmen ist online abrufbar:
https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Die MKK als größte Investorenkonferenz für Small- und Mid-Caps im süddeutschen Raum ist eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und der Finanz- und Kapitalmarkt-Community in Deutschland.
-------------------------------------------------------------------
Allgemeine Rückfragen:
GBC AG Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail:
-------------------------------------------------------------------
Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:
ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029); AdCapital AG (ISIN: DE0005214506); Advanced Food AG (ISIN: –); Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30); audius SE (ISIN: DE000A0ET13); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Binect AG (ISIN: DE000A3H2135); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); BKS Bank AG (ISIN: AT0000624705); Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782); CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407); Circus SE (ISIN: DE000A2YN355); CopperCorp Resources Inc. (ISIN: CA2176371078); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901); Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0); Deutsche Kosmetikwerke AG (ISIN: –); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084); ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343); Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712); EPH Group AG (ISIN: DE000A3L7AM8); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); Heliad AG (ISIN: DE0001218063); HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80); innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8); Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80); LIMES Schlosskliniken AG (ISIN: DE000A0JDBC7); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806); MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24); MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); naoo AG (ISIN: CH1323306329); Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34); NÜRNBERGER Beteiligungs AG (ISIN: DE0008435967); Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11); Private Assets SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A3H2234); Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52); Rational AG (ISIN: DE0007010803); Rubean AG (ISIN: DE0005120802); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); sdm SE (ISIN: DE000A3CM708); Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128); Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815); STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008); SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806); The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)
30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
2205994 30.09.2025 CET/CEST