EQS-News: Avalara bringt Agentic Tax and Compliance™ auf den Markt: KI-Agenten, die für Sie arbeiten

Mit unübertroffener Steuerexpertise und technologischer Innovation definiert Avalara Compliance neu – mit einer Flotte intelligenter Agenten, die Aufgaben initiieren und ausführen

DURHAM, North Carolina, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., führender Anbieter für moderne Steuer-Compliance-Automatisierung, stellt heute Agentic Tax and Compliance™ vor. Diese intelligenten Agenten, die im Oktober 2025 auf den Markt kommen, initiieren und führen Compliance-Workflows von Anfang bis Ende aus. Die neue Klasse von KI-Agenten bietet Genauigkeit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg.

Aufbauend auf seiner Führungsposition im Bereich Steuer-Compliance bringt Avalara die erste Plattform für Agentic Tax and Compliance™ auf den Markt. Die Plattform von Avalara basiert auf dem ALFA-Framework (Avalara LLM Framework for Agentic Applications) und kombiniert vertrauenswürdige Inhalte, spezialisierte Sprachmodelle, Agentic Middleware und eine skalierbare Infrastruktur, um Compliance-Aufgaben in Echtzeit auszuführen.

„Die vertrauenswürdigsten KI-Durchbrüche sind zweckgebunden", sagt Scott McFarlane, CEO und Mitbegründer von Avalara. „So wie Harvey AI die Arbeitsabläufe im Rechtsbereich verändert und PathAI die Diagnostik neu definiert hat, setzt Avalara nun als führender Anbieter von Domain-spezifischen Lösungen im Bereich Agentic Tax and Compliance neue Maßstäbe."

Während andere Copiloten entwickeln, entwickelt Avalara KI-AgentenDie KI-Agenten von Avalara leisten mehr als nur Unterstützung: Sie beobachten, beraten und führen Aufgaben aus, während sie direkt in die Arbeitsumgebung eingebettet sind. Von ERP- bis hin zu E-Commerce-Systemen übernehmen die Agenten von Avalara Aufgaben, für die früher ganze Abteilungen mit Fachpersonal erforderlich waren. Durch die Kombination von KI-Agenten, Model Context Protocol (MCP)-Servern, privaten LLMs und proprietären domänenspezifischen Small Language Models (SLMs), die alle im proprietären ALFA-Framework enthalten sind, definiert Avalara neu, was es bedeutet, Steuer- und Regulierungsprozesse zu automatisieren.

Agentische Compliance: Ein neues BetriebsmodellAvalara war Vorreiter beim Konzept der agentischen Compliance, der Idee, dass Compliance nicht nachträglich hinzugefügt, sondern integriert werden sollte, unterstützt durch intelligente KI-Agenten, die wiederholt:

Integration in Geschäftssysteme

Beobachtung von Daten, Arbeitsabläufen und Benutzerverhalten

Beratung zu Maßnahmen, Risiken und Compliance-Verpflichtungen

Durchführung von Berechnungen, Einreichungen, Validierungen und Dokumentenklassifizierungen

Durch diese Umstellung wird Compliance von einer manuellen Belastung zu einem nahtloseren, skalierbaren und intelligenten Prozess, der immer verfügbar, zuverlässig wiederholbar und von KI-Agenten ausgeführt wird.

Agentische Rückgaben in AktionEin KI-Agent für Rückgaben kann beispielsweise Transaktionsdaten erfassen, die Headless-Rückgabe-APIs von Avalara aufrufen, die entsprechenden Formulare und die für die jeweilige Gerichtsbarkeit geltende Logik anwenden und nach der Genehmigung die Einreichung im Namen des Kunden vornehmen. Das Ergebnis ist ein digitaler Compliance-Experte, der rund um die Uhr arbeitet, stets über die neuesten Vorschriften und Gerichtsbarkeiten auf dem Laufenden ist und gleichzeitig Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit bietet.

Von der Cloud-Disruption zur agentenbasierten SkalierungAvalara wurde in der Cloud geboren und brachte das erste echte SaaS-Modell in die Steuerautomatisierung, eine Branche, die zuvor von lokaler Software und manuellen Prozessen geprägt war. Diese Transformation wurde durch den Aufstieg des Breitband-Internets ermöglicht, das die Reichweite, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit erschloss, die für die Bereitstellung von Compliance-Dienstleistungen in Echtzeit erforderlich sind.

Jetzt führt Avalara seine nächste große Disruption durch: agentische Steuern und Compliance. Dieser Wandel ist nur möglich, weil Avalara ein Technologieunternehmen ist, das Steuer-Expertise hat, und nicht umgekehrt. Das Unternehmen baut Plattformen statt Einmal-Tools. Mit derselben klaren Vision, die Avalaras erste Disruption geprägt hat, stellt das Unternehmen das neue Betriebsmodell vor.

Die agentenbasierte Architektur von Avalara basiert auf einer noch stärkeren Grundlage: einer widerstandsfähigen Active-Active-Multi-Cloud-Bereitstellung, die sich über mehrere Regionen und Hyperscaler wie AWS, Azure, GCP und OCI erstreckt. Sie ist horizontal skalierbar und so konzipiert, dass sie jede Transaktion weltweit unterstützt, äußerst widerstandsfähig und leistungsstark ist – mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 15 Millisekunden aufgrund unseres verteilten Designs.

Die Geschichte der Allgegenwärtigkeit des Unternehmens, die sich in mehr als 1.400 unterzeichneten Partnerintegrationen und nahtlosen Integrationen mit praktisch jedem ERP-, E-Commerce-System, POS-System und jeder Backoffice-Plattform zeigt, erstreckt sich nun auch auf die Welt der Agenten. Wo auch immer die Agenten eines Unternehmens tätig sind, die KI-Agenten von Avalara können sie dort treffen. In Anwendungen, Posteingängen, Ordnern, Workflows oder Datenströmen begibt sich die Compliance-Ebene von Avalara dorthin, wo die Arbeit stattfindet.

„Compliance war schon immer komplex und ressourcenintensiv, und Avalara arbeitet seit Jahren daran, sie für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen", sagte Jayme Fishman, EVP, Chief Strategy and Product Officer bei Avalara. „Jetzt stellen wir die ersten digitalen Compliance-Experten bereit, KI-Agenten, die auf globaler Ebene beraten und handeln und so die Bearbeitung mühsamer und zeitaufwändiger Aufgaben noch einfacher machen - damit Unternehmen schneller vorankommen und sich auf ihr Wachstum konzentrieren können."

Lassen Sie Ihren Agenten unseren Agenten anrufen™Agentische Compliance wird erst dann wirklich leistungsstark, wenn Agenten aus verschiedenen Systemen miteinander interagieren können. Die KI-Agenten von Avalara sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Agenten innerhalb eines Unternehmens zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob diese aus einem ERP-, POS- oder E-Commerce-System stammen, um Steuer- und Compliance-Aufgaben schnell und präzise zu erledigen. Diese Interoperabilität zwischen den Agenten macht Avalara zu einem Kraftmultiplikator für die agentenbasierten Abläufe eines Unternehmens.

Die KI-Agenten von Avalara sind portabel konzipiert, sodass sie dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht werden. Produktivitätswerkzeuge, Entwicklungsumgebungen, Dateispeichersysteme und sogar Benutzergeräte können sich direkt mit den Agenten verbinden, um Steuern zu validieren, Produkte zu klassifizieren, Registrierungen zu initiieren oder behördliche Formulare einzureichen. In einer agentenbasierten Welt wartet Avalara nicht auf Daten. Es holt sie an der Quelle ab, verarbeitet sie und sorgt im Bedarfsfall für eine bessere Compliance. Dies ist die Grundlage des neuen Betriebsmodells von Avalara: Lassen Sie Ihren Agenten unseren Agenten anrufen.

Ob es um die Erstellung von Umsatzsteuererklärungen in Europa, die Abwicklung von Marktplatzvermittlerregeln in den USA, die Überweisung von Verbrauchssteuern in Brasilien oder die Validierung von Lizenzen in Kanada geht – Avalara bietet die einzige wirklich agentenbasierte Infrastruktur, die das gesamte Compliance-Spektrum abdeckt.

Kleine Sprachmodelle, unterstützt durch erstklassige Compliance-InhalteAvalara hat sein erstklassiges Content-Repository genutzt, um seine eigenen kleinen Sprachmodelle (SLMs) zu trainieren, wobei robuste und vertrauenswürdige Compliance-Inhalte zum Einsatz kamen. Diese SLMs wurden entwickelt, um private LLMs zu ergänzen, indem sie tiefgreifendes Fachwissen in eine skalierbare, intelligente Ausführung einbetten. Die Modelle des Unternehmens nehmen niemals nicht vertrauenswürdige Inhalte auf oder lernen daraus, wodurch sichergestellt wird, dass die Ergebnisse konform und genau sind, um die agentische Compliance voranzutreiben.

Warum Avalaras Agentic Stack anders aufgebaut ist Avalaras ALFA unterstützt alle KI-Funktionen von Avalara durch die Kombination von:

Enterprise LLMs mit Datenisolierung von Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft und OpenAI

Proprietären SLMs, die auf Milliarden von Compliance-Datenpunkten abgestimmt sind

Prompt-Bibliotheken, Guardrails, Schlussfolgerungen, Aktionen, RAG-Datenbanken, agentenbasierte Frameworks von Drittanbietern, APIs, SDKs

Eine erweiterbare agentenbasierte Architektur

Entwickler können ab sofort unter developer.avalara.com auf Avalaras MCP-Server zugreifen.

Eine intuitivere Erfahrung über das gesamte Portfolio hinwegAvalara war schon immer die intuitivste Plattform für die Einhaltung von Steuervorschriften, und die automatisierte Agententechnologie macht sie noch einfacher. Anstatt sich anzumelden oder durch Bildschirme zu navigieren, können Kunden einfach einen KI-Agenten bitten, die Arbeit zu erledigen. Es gibt nichts Neues zu lernen, nur eine natürliche, nahtlose Ausführung. Von Steuererklärungen über Steuerberechnungen bis hin zur Validierung von Zertifikaten - Agenten machen selbst die schwierigsten Aufgaben praktisch mühelos.

Avalara hat agentische KI auf die breiteste Palette von Steuer- und Compliance-Lösungen in der Branche angewendet, darunter Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, VAT Returns & Reporting, Avalara E-Invoicing and Live Reporting, Avalara Exemption Certificate Management, Avalara Business Licenses, Avalara Tax Research, Item Classification, Avalara Cross-Border, Tariff Code Classification, Avalara 1099 & W9 und Avalara Property Tax. Da jedes Produkt durch die Agent-Brille neu gedacht wird, können Kunden mehr Automatisierung, weniger Reibungsverluste und ein einheitliches Erlebnis erwarten, das durch die wachsende Bibliothek intelligenter KI-Agenten von Avalara ermöglicht wird.

Entwickelt für die Zukunft der ComplianceAvalara geht über die Einhaltung von Vorschriften hinaus und gestaltet die Zukunft mit. Mit offenen Netzwerken, Sandbox-Testumgebungen, Low-Code-Partnerintegration und der Fähigkeit, Active-Active-Lösungen in allen wichtigen Clouds auszuführen, ist Avalara die einzige KI-Compliance-Lösung, die folgende Eigenschaften aufweist:

in Tausende von Systemen eingebettet und mit diesen kompatibel ist

immer verfügbar und immer konform ist

für Entwickler, Betreiber und Führungskräfte gleichermaßen konzipiert ist

Das Unternehmen vereint tiefgreifende Fachinhalte, agentenbasierte Infrastruktur und umsetzungsreife Modelle, um intelligente Automatisierung in allen Bereichen der Compliance zu skalieren.

Weitere Informationen zu den KI-Durchbrüchen von Avalara finden Sie unter Avalara.com/AI.

