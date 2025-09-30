EQS-News: Einstellung der Börsennotierung und Verkauf der Lancaster Mine

EQS-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Delisting/Verkauf

Einstellung der Notierung

Der Verwaltungsrat hat definitiv beschlossen, die Notierung der Aktie der Afrika Gold AG am High-Risk-Market der Börse Hamburg zum 31.12.2025 einzustellen.

Die damit verbundenen Kosten und der administrative Aufwand stehen in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum Nutzen für die Gesellschaft.

Situation der Lancaster Mine und Verkaufsprozess

Weitere Versuche, einen geeigneten Betreiber für die Lancaster Gold Mining Company in Südafrika zu finden, wurden angestrengt. Potenzielle Kandidaten scheiterten aber daran, entweder die behördlichen Auflagen zur Erlangung der Wasserlizenz zu erfüllen, oder sich mit dem Stromversorger über die Begleichung bestehender Altlasten zu einigen. Eine Wiederaufnahme der Produktion war daher – abgesehen von Testläufen – nicht möglich.

Obwohl zunächst eine Vereinbarung mit einem Betreiber erfolgreich umgesetzt werden konnte, führten zusätzlich zu den erwähnten Schwierigkeiten interne Macht- und Finanzierungskonflikte dieses Partners bereits nach kurzer Zeit zur Einstellung der erstmals erhaltenen Mieteinnahmen.

Aufgrund der fehlenden Liquidität musste die Gesellschaft schliesslich – trotz des hohen Goldpreises – ein Kaufangebot für die Lancaster Mine akzeptieren, das deutlich unter den angestrebten Preisvorstellungen lag.

Um den Verkauf zu ermöglichen, waren zudem umfangreiche Bereinigungen von Altlasten erforderlich, die aus Transaktionen des früheren Managements mit vorherigen Betreibern und Kaufinteressenten resultierten. Darüber hinaus wurde ein Teil der Produktionsanlagen, der zugunsten von Gläubigern der Afrika Gold AG verpfändet war, von diesen abgebaut und entfernt, da der Sachwert aus ihrer Sicht höher einzuschätzen war als der zu erwartende Anteil am Verkaufserlös. Dies führte zu weiteren notwendigen Zugeständnissen beim Kaufpreis.

In der Zwischenzeit hat der Käufer die hängigen Altlasten beim Stromversorger beglichen. Sollten vor der Eigentumsübertragung noch bisher unbekannte Altlasten im Zusammenhang mit der Lancaster Mine auftreten, würden diese zwar vom Käufer übernommen, jedoch vom Kaufpreis abgezogen. Daher sind die endgültigen Zahlungsflüsse an die Gesellschaft derzeit noch nicht absehbar. Nach Begleichung der operativen Verbindlichkeiten ist, wenn überhaupt, wohl lediglich mit Rückflüssen im einstelligen Prozentbereich an die Darlehensgeber und Investoren zu rechnen.

Kontakt:

Afrika Gold AG • Chaltenbodenstr. 26 • CH 8834 Schindellegi

IR@afrika-gold.ch • www.afrika-gold.ch

