EQS-News: LM PAY veröffentlicht ungeprüften Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 – bleibt auf Wachstumskurs

LM PAY veröffentlicht ungeprüften Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 – bleibt auf Wachstumskurs



30.09.2025

Warschau, 30. September 2025– LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

Solides Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025

Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen im August 2025 liegen nun Zahlen vor, die leicht von denen abweichen. So stieg der Umsatz auf 15,36 Mio. PLN (ca. 3,62 Mio. EUR), was einer Steigerung von +37,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich mit einem Plus von +28,8% auf 3,96 Mio. PLN (ca. 0,93 Mio. EUR) ebenfalls positiv.

Dieses Wachstum resultierte aus dem konsequenten Ausbau des Partnernetzwerks, der gestiegenen Nachfrage nach Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen sowie der erfolgreichen Umsetzung von Direktmarketingmaßnahmen. Die Kundenbindung verbesserte sich leicht: Der Anteil wiederkehrender Kunden stieg von 30% auf 33%. Die Gesamtzahl der betreuten Kunden wuchs um 12% auf 22.900 im ersten Halbjahr 2025.

Der ungeprüfte Finanzbericht ist auf der Website der LM PAY S.A. im Bereich Investor Relations verfügbar: https://lmpay.pl/financial-publications/

Neue Partnerschaft stärkt Finanzierungsbasis

LM PAY baut seine Wachstumsstrategie kontinuierlich aus. Eine kürzlich abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung mit einer Tochtergesellschaft der UniCredit erweitert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und ermöglicht eine gezielte Optimierung der Finanzierungsstruktur. Diese Partnerschaft unterstreicht die solide Kapitalbasis und schafft zusätzliche Spielräume für weiteres profitables Wachstum.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl

