Werbung ausblenden

EQS-News: LM PAY veröffentlicht ungeprüften Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 – bleibt auf Wachstumskurs

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
LM PAY veröffentlicht ungeprüften Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 – bleibt auf Wachstumskurs

30.09.2025 / 20:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Warschau, 30. September 2025– LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

Solides Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025

Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen im August 2025 liegen nun Zahlen vor, die leicht von denen abweichen. So stieg der Umsatz auf 15,36 Mio. PLN (ca. 3,62 Mio. EUR), was einer Steigerung von +37,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich mit einem Plus von +28,8% auf 3,96 Mio. PLN (ca. 0,93 Mio. EUR) ebenfalls positiv.

Dieses Wachstum resultierte aus dem konsequenten Ausbau des Partnernetzwerks, der gestiegenen Nachfrage nach Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen sowie der erfolgreichen Umsetzung von Direktmarketingmaßnahmen. Die Kundenbindung verbesserte sich leicht: Der Anteil wiederkehrender Kunden stieg von 30% auf 33%. Die Gesamtzahl der betreuten Kunden wuchs um 12% auf 22.900 im ersten Halbjahr 2025.

Der ungeprüfte Finanzbericht ist auf der Website der LM PAY S.A. im Bereich Investor Relations verfügbar: https://lmpay.pl/financial-publications/

Neue Partnerschaft stärkt Finanzierungsbasis

LM PAY baut seine Wachstumsstrategie kontinuierlich aus. Eine kürzlich abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung mit einer Tochtergesellschaft der UniCredit erweitert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und ermöglicht eine gezielte Optimierung der Finanzierungsstruktur. Diese Partnerschaft unterstreicht die solide Kapitalbasis und schafft zusätzliche Spielräume für weiteres profitables Wachstum.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Telefon +49 (0) 2983 908121
Mobil +49 (0) 170 2939080
meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
Mobil +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl

30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Polen
ISIN:PLLMPAY00016
WKN:A3EWU0
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID:2206340
Ende der MitteilungEQS News-Service

2206340 30.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LM PAY SPO. AKCYJNA ZY 5

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochheute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Runheute, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden