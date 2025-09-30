EQS-News: NEXTCHEM (MAIRE) UND SIEMENS ENERGY KOOPERIEREN FÜR DIE ENTWICKLUNG VON MODULARISIERTEN HOCHTEMPERATUR-METHANOL-BRENNSTOFFZELLLÖSUNGEN FÜR DIE MARITIME INDUSTRIE

EQS-News: MAIRE S.p.A. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag

NEXTCHEM LIEFERT DIE BRENNSTOFFZELLENMODULE, WÄHREND SIEMENS ENERGY FÜR DIE INTEGRATION DER BORD-SYSTEME UND DAS ENERGIE-MANAGEMENT-SYSTEM VERANTWORTLICH IST

MAILAND, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- MAIRE (Mailand: MAIRE) gibt bekannt, dass NEXTCHEM und Siemens Energy eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, um für die Entwicklung und Vermarktung einer bahnbrechenden Methanol-Hochtemperatur-Brennstoffzelle auf Basis einer neu entwickelten modularen Lösung zusammenzuarbeiten.

Der Schwerpunkt liegt zunächst auf dem High-End-Yachting-Segment, der Zielmarkt für die Zusammenarbeit ist jedoch die maritime Industrie und darüber hinaus.

NEXTCHEM wird sich auf die Entwicklung und Lieferung des innovativen und hocheffizienten Methanol-Brennstoffzellenmoduls konzentrieren, während Siemens Energy sein Know-how in den Bereichen Onboard-Systemintegration, komplette Elektrifizierung und Energiemanagement einbringen wird, um Werften und Reedereien eine Komplettlösung anzubieten.

Die Brennstoffzelle wandelt kohlenstoffarmes Methanol wieder in Wasserstoff um, der zur Stromerzeugung an Bord dient, und ermöglicht so einen CO2-neutralen Betrieb des Schiffes sowohl vor Anker als auch während der Fahrt. Diese Lösung ermöglicht es, erhebliche Mengen an fossilem Schiffsdieselkraftstoff zu ersetzen und die Emissionen von streng regulierten Stick- und Schwefeloxiden zu vermeiden.

Die erste Installation dieses innovativen Systems im industriellen Maßstab befindet sich bereits in der Definitionsphase und wird auf einer derzeit im Bau befindlichen Flaggschiff-Yacht mit Netto-Null-Energieverbrauch installiert werden.

Während das Yachting-Segment als Early-Adopter-Markt gilt, wird dieses neue, hocheffiziente Methanol-Brennstoffzellenmodul, das von NEXTCHEM entwickelt und geliefert wird, für viele andere Anwendungen und Märkte geeignet sein, wie beispielsweise die stationäre Netto-Null-Stromerzeugung, einschließlich der Notstromversorgung und Grundlastversorgung von Rechenzentren und industriellen Prozessen sowie für abgelegene und netzunabhängige Installationen.

Fabio Fritelli, Managing Director von NEXTCHEM, erklärte: „Mit dieser hocheffizienten und modularisierten Brennstoffzellenlösung wird NEXTCHEM die gesamte Wertschöpfungskette von kohlenstoffarmem Methanol abdecken und dabei ein einzigartiges Angebot bieten, das erstklassige Produktionstechnologien bereitstellt und gleichzeitig zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten für Methanol erschließt. Dies wird das Nachfragewachstum beschleunigen und den Aufbau einer breiteren kohlenstoffarmen Methanolwirtschaft fördern."

Giuseppe Sachero, Vice President, Oil & Gas and Chemical Solutions, Siemens Energy, fügte hinzu: „Diese Entwicklung unterstreicht den einzigartigen Wert der wichtigsten Akteure in der Wertschöpfungskette der Energiewende. Durch unsere Zusammenarbeit nutzen wir gegenseitig unser Fachwissen und unsere Referenzen in benachbarten Branchen. Brennstoffzellen sind ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems sauberer Kraftstofftechnologien, von der Elektrolyse bis zur Stromerzeugung und -speicherung, und finden in zahlreichen industriellen Anwendungen Einsatz."

MAIRE S.p.A. ist ein führender Technologie- und Ingenieurkonzern, der sich auf die Förderung der Energiewende konzentriert. Wir bieten integrierte E&C-Lösungen für den nachgelagerten Markt und nachhaltige Technologielösungen in drei Geschäftsbereichen an: Nachhaltige Düngemittel, kohlenstoffarme Energievektoren und zirkuläre Lösungen. Mit Niederlassungen in 50 Ländern beschäftigt MAIRE fast 10.200 Mitarbeiter, die von rund 50.000 Fachleuten unterstützt werden, die weltweit an den Projekten des Unternehmens beteiligt sind. MAIRE ist an der Mailänder Börse notiert (Ticker „MAIRE"). Weitere Informationen: www.groupmaire.com.

