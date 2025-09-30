EQS-News: Red Sea Global eröffnet Shura Links, Saudi-Arabiens ersten Insel-Golfplatz

EQS-News: Red Sea Global / Schlagwort(e): Produkteinführung/ESG

Ein einzigartiges Golferlebnis, das von Brian Curley entworfen wurde und eine einzigartige Mischung aus nachhaltigem Spiel und exklusivem Küstenluxus bietet.

RIYADH, Saudi-Arabien, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Red Sea Global (RSG), der Entwickler hinter den regenerativen Tourismuszielen The Red Sea und AMAALA, hat Shura Links, Saudi-Arabiens ersten Insel-Golfplatz, auf Shura Island am Roten Meer offiziell eröffnet.

Der vom renommierten Golfplatzarchitekten Brian Curley entworfene und von Golf Saudi verwaltete Par-72-Platz mit einer Länge von 7.400 Yards bietet ein ausgeprägtes Küsten-Links-Erlebnis, das die natürliche Topografie der Insel hervorhebt. Achtzehn Löcher schlängeln sich durch einheimische Mangroven und weitläufige Dünen, bevor sie sich in typischer Links-Manier an der Küste des Roten Meeres entlang schlängeln. Die Anlage wurde so konzipiert, dass die Umwelt möglichst wenig beeinträchtigt wird, was die Werte des regenerativen Tourismus der RSG widerspiegelt.

„Die Eröffnung von Shura Links ist ein Meilenstein im Streben des Königreichs nach einer weltweiten Führungsposition in Sport und Tourismus. Sie spiegelt die Ambitionen der saudischen Vision 2030 wider und unterstreicht das Engagement des PIF, neue Sektoren zu erschließen, die unsere Wirtschaft diversifizieren und die Lebensqualität verbessern. Im Herzen des Roten Meeres gelegen, ist Shura Links mehr als ein Golfplatz von Weltklasse - es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie dieses einzigartige Reiseziel in einen Motor für Investitionen, Luxustourismus und nachhaltige Möglichkeiten für künftige Generationen verwandelt werden kann", sagte S.E. Yasir Al-Rumayyan, Vorsitzender von Golf Saudi.

Ein soziales Zentrum mit einem Clubhaus direkt am Strand

Das am Strand gelegene Clubhaus ist ein lebendiger Mittelpunkt für Golfer und Besucher gleichermaßen und dient als Herzstück des gesellschaftlichen Lebens auf Shura Links. Das von der einheimischen Flora und Fauna inspirierte Clubhaus bietet einen Panoramablick über das achtzehnte Grün und verfügt über gehobene Ess-, Verkaufs- und Entspannungsbereiche, die das Erlebnis für die Besucher verbessern sollen.

„Shura Links setzt neue Maßstäbe für den Golfsport in der Region. Es ist mehr als nur ein Kurs - es ist ein Ort, um Kontakte zu knüpfen, sich selbst herauszufordern und die ganze Schönheit des Roten Meeres zu erleben. Dies ist ein weiterer stolzer Meilenstein in unserem Bestreben, den globalen Tourismus durch Nachhaltigkeit und Design neu zu gestalten, und ein bedeutender Schritt beim Aufbau des vielfältigen Sportportfolios von Red Sea Global, das sich perfekt mit dem Ziel der Vision 2030 deckt, Saudi-Arabien als erstklassiges globales Sportreiseziel zu etablieren", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Ein erstklassiges Golferlebnis

Zu den Highlights gehören:

Familienfreundlicher Abenteuer-Putting-Parcours, der an das Clubhaus angrenzt und für alle Alters- und Leistungsstufen geeignet ist

Hochwertige Callaway-Übungsbälle, die auf professionellen Touren verwendet werden

Kuratierte Golf-Einzelhandelsboutique, die führende Marken, Accessoires und Shura Links-Artikel anbietet

Gehobenes Clubhaus-Erlebnis mit außergewöhnlichen Speisen im Innenbereich auf der Terrasse oder am Pool

Ausgedehnter Übungsplatz mit Rasen und Putting Green sowie ein vollständig begrünter Kurzspielbereich

Maßgeschneiderte Greenfee-Optionen für 9- und 18-Loch-Spiele

Professionelles Golf-Coaching, einschließlich Unterricht für Einzelpersonen, Familien und Gruppen, geleitet von einem PGA-qualifizierten Profi vor Ort

Brian Curley, Direktor von Curley-Wagner Golf Design, sagte: „Shura Links wurde von Anfang an so konzipiert, dass er sich nahtlos in die natürliche, strahlend weiße Sanddünenumgebung einfügt und gleichzeitig ein einzigartiges Golferlebnis bietet. Der Platz ist so angelegt, dass er erfahrene Profis von den Turnierabschlägen aus herausfordert, doch das Thema „Finde deinen Ball" ist auch für diejenigen einladend, die zum ersten Mal Golf spielen. Mit der Eröffnung von Shura Links können Golfer aus der ganzen Welt den einzigartigen Charakter und das erstklassige Design des Platzes erleben."

Ein Wahrzeichen am Roten Meer

Shura Links befindet sich auf Shura Island, dem Herzen des Roten Meeres, das in den kommenden Wochen für Gäste geöffnet wird. Die erste Phase der Markteinführung umfasst das Debüt der Hotels SLS, EDITION und InterContinental. Es wird schließlich 11 Weltklasse-Resorts beherbergen, die alle in den nächsten Monaten eröffnet werden sollen. Dazu gehören: Faena; Fairmont; Four Seasons; Grand Hyatt; Jumeirah; Miraval; Raffles; und Rosewood.

Auf der Insel Shura gibt es nicht nur Resorts, sondern auch eine Reihe exklusiver Häuser. Die ersten Immobilien, die auf der Insel zum Kauf angeboten werden, wurden Anfang dieses Jahres angekündigt und sollen Ende 2025 fertiggestellt sein. Die Bewohner haben Zugang zu allen Unterhaltungsangeboten der Insel sowie zu den unberührten Stränden und dem azurblauen Wasser, während sie gleichzeitig einen nahtlosen Zugang zum weiteren Reiseziel und den berühmten Resorts haben.

Der internationale Flughafen am Roten Meer (RSI), der für 250 Millionen Menschen nur drei Flugstunden und für 85 % der Weltbevölkerung nur acht Flugstunden entfernt liegt, ist das Tor zum Roten Meer. Es gibt bereits einen regelmäßigen Flugplan mit inländischen und internationalen Flügen. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Qatar Airways ab nächstem Monat dreimal wöchentlich Direktflüge nach RSI anbieten wird, und es wird erwartet, dass bald weitere Flüge angekündigt werden.

Nach ihrer Fertigstellung wird die Insel den Gästen einen unvergleichlichen Zugang zu unberührten Naturlandschaften, luxuriösen Einrichtungen, hochwertiger Gastronomie und Einzelhandel, unverwechselbaren Erlebnissen und kulturellen Programmen bieten und damit das pulsierende Herz dieses weltweit führenden Tourismusziels bilden.

Noah Alireza, Chief Executive Officer von Golf Saud, sagte: „Durch unsere enge Partnerschaft mit Red Sea Global bekräftigen wir unser Engagement für den Aufbau eines integrierten Investitionsumfelds, das Saudi-Arabien als erstklassiges Reiseziel positioniert, in dem natürliche Schönheit, Innovation und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Shura Links ist nicht nur ein Schaufenster dieser Vision, sondern auch ein grundlegender Berührungspunkt bei der Schaffung des Golftourismuspfads des Königreichs - ein Eingangstor für internationale Besucher, um Saudi-Arabiens wachsendes Ansehen als Tourismuszentrum von Weltklasse zu erleben. Es ist eine Inspiration für Golfbegeisterte, Investoren und Entscheidungsträger auf der ganzen Welt".

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnen, Erlebnis, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die regenerativen Luxusreiseziele The Red Sea, das ab 2023 Gäste empfängt, und AMAALA, das nach wie vor auf dem besten Weg ist, 2025 die ersten Gäste zu empfangen.

Ein drittes Ziel, Thuwal Private Retreat, wird 2024 eröffnet. Die RSG wurde auch mit Sanierungsarbeiten am Flughafen Al Wajh betraut, die sich auf die Modernisierung des bestehenden Terminals und der Infrastruktur sowie den Bau eines neuen internationalen Terminals konzentrieren.



RSG ist ein Unternehmen des PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit ihrem wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Unternehmen will die RSG die Welt in eine nachhaltigere Zukunft führen und zeigen, wie eine verantwortungsbewusste Entwicklung Gemeinden aufwerten, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.



