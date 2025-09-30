Werbung ausblenden

EQS-NVR: adesso SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: adesso SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
adesso SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.09.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)30.09.2025
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

6528220
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Internet:www.adesso-group.de
