IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert das Alberta Solar Rewards Program und bietet nun auch Hausbesitzern Zugang zu verifizierten Emissionszertifikaten

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X erweitert das Alberta Solar Rewards Program und bietet nun auch Hausbesitzern Zugang zu verifizierten Emissionszertifikaten

Hausbesitzer mit Dachsolaranlagen in Alberta profitieren im Rahmen des TIER-Programms von finanziellen Vergünstigungen.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 30. September 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX), ein führender Anbieter von End-to-End-Klimaschutzlösungen, treibt in Zusammenarbeit mit einem in Alberta ansässigen Solarenergieanbieter die Entwicklung des Alberta Solar Rewards Program voran. Die Initiative soll es Hausbesitzern mit Dachsolaranlagen ermöglichen, im Rahmen des Technology Innovation and Emissions Reduction-Programms (TIER) der Provinz Alberta verifizierte Emissionszertifikate zu generieren.

Mit dieser Initiative wird eine seit langem bestehende Lücke im regulierten Dekarbonisierungsmarkt geschlossen, in dem es für einzelne Haushalte bisher keine Möglichkeit gab, für ihre Emissionseinsparungen eine entsprechende Anerkennung oder Entschädigung zu erhalten. Über ein gemeinsam mit seinem Partner entwickeltes, optimiertes Verfahren ist Karbon-X für die sichere Datenerfassung, Validierung und Vergabe von Zertifikaten zuständig, während sein Partner die Kontaktaufnahme und das Onboarding der Hausbesitzer übernimmt.

Hier geht es um die demokratische Gestaltung des Dekarbonisierungsmarktes, erläutert Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Wir bieten Hausbesitzern den gleichen Zugang und die gleichen Möglichkeiten wie großen Industriebetrieben. Dieser Schritt schafft nicht nur einen Mehrwert für unsere Kunden - er stärkt zugleich die Klimastrategie der Provinz Alberta in ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung.

Das Alberta Solar Rewards Program ergänzt die Gesamtstrategie von Karbon-X an den Märkten für erneuerbare Energien und Emissionszertifikate. Im Jahr 2025 konnte das Unternehmen durch den Handel mit Millionen von internationalen Zertifikaten für erneuerbare Energien (iRECs) auf vier Kontinenten seine Marktführerschaft unter Beweis stellen und damit auch seine Präsenz als internationale Größe auf den Märkten für erneuerbare Energien weiter ausbauen.

Mit Blick auf die Zukunft führt Karbon-X derzeit Machbarkeitsstudien für mehr als zehn neue Solarprojekte durch, die von großtechnischen Entwicklungen in Südamerika bis hin zu gewerblichen und privaten Anlagen an der Westküste der USA reichen. Insgesamt unterstreichen diese Maßnahmen den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens hinsichtlich Einbindung von Wohnanlagen, globaler Handel und Projektentwicklung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen in Bezug auf die Finanzentwicklung, Geschäftsstrategie, Wachstumspläne, Marktpositionierung von Karbon-X Corp. sowie die erwartete Entwicklung des Alberta Solar Rewards Program und damit verbundener Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich ändern, und Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

