IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt eigene Quantencomputing-Hardwareplattform für Verteidigungs-, Infrastruktur- und Drohnenflottenprojekte

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech entwickelt eigene Quantencomputing-Hardwareplattform für Verteidigungs-, Infrastruktur- und Drohnenflottenprojekte

Vancouver, British Columbia - 30. September 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass es eine eigene Quantencomputing-Hardwareplattform entwickelt, um die KI-Drohnen von ZenaDrone für Echtzeit-Anwendungen und -Prognosen mit riesigen Datenmengen zu unterstützen. Die Plattform wird bei Verteidigungsprojekten sowie in unterschiedlichen kommerziellen Bereichen zum Einsatz kommen. Der Prototyp wurde mit einer Kapazität von zunächst bis zu fünf Qubits entwickelt und wird als Basis für zukünftige Anwendungen sowie als Testumgebung für die Entwicklung und Skalierung zukünftiger Systeme dienen, die direkt in die fortschrittlichen KI-Drohnen des Unternehmens integriert werden.

Quantencomputing weist das Potenzial auf, die Verteidigung durch die schnelle Verarbeitung riesiger Mengen von Sensor- und Überwachungsdaten zu revolutionieren. Von der Erkennung von Bedrohungen bis hin zur Planung von Missionen können quantengestützte Drohnensysteme Erkenntnisse und Informationen mit einer Geschwindigkeit liefern, die klassische Computersysteme nicht erreichen. ZenaTech nutzt diese Fähigkeit bei seinen derzeit in Entwicklung befindlichen Drohnenplattformen, um das Kriegsministerium und die NATO-Partnerländer mit schnelleren Informationen, verbessertem Situationsbewusstsein und erhöhter Einsatzbereitschaft für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen zu unterstützen.

Sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungsbereich erwarten Kunden immer mehr, dass KI-gestützte Drohnen und Flotten noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Genauigkeit und vorausschauende Erkenntnisse aus massiven Datensätzen liefern. Quantencomputing wird der Katalysator sein, der diese Fähigkeiten auf einen völlig neuen Standard hebt, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch die Entwicklung unserer firmeneigenen Quantencomputing-Hardware verringern wir die Abhängigkeit von Drittanbietern und gewinnen mehr Autonomie über unseren Innovationsfahrplan. Vor allem aber versetzt uns dieser strategische Schritt in die Lage, einen dauerhaften, langfristigen Wert zu schaffen und gleichzeitig eine Führungsrolle im globalen Wettlauf um die Gestaltung der Zukunft von Verteidigungs- und kritischen Infrastrukturtechnologien einzunehmen.

Durch die Einführung des Quantencomputings in diese und andere drohnenbasierte kommerzielle Anwendungen für die Inspektion von Infrastrukturen, die Wartung von Energie- und Versorgungsanlagen sowie Vermessungsanwendungen hofft das Unternehmen, eine höhere Projektgeschwindigkeit, Präzision und fortschrittlichere Modellierungsfähigkeiten zu ermöglichen und somit messbare Vorteile für die Infrastrukturentwicklung von Kunden weltweit zu erzielen.

Abgesehen von den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur treibt ZenaTech auch zwei bestimmte Quanten-Forschungs- und Entwicklungsinitiativen voran: Sky Traffic und Clear Skies. Bei diesen Projekten wird untersucht, wie Quantencomputing und Drohnenflotten die Wettervorhersage, die Umweltüberwachung und das Verkehrsmanagement optimieren können - kritische Bereiche, die eine Vorhersagegenauigkeit und Echtzeitmodellierung erfordern, die über die Grenzen der konventionellen Datenverarbeitung hinausgehen.

Quantencomputing ist ein aufstrebender Bereich der innovativen Informatik, der sich die einzigartigen Eigenschaften der Quantenmechanik zunutze macht, um Probleme zu lösen, die selbst die leistungsstärksten klassischen Computer von heute nicht lösen können, und um äußerst komplizierte mathematische Probleme und Daten mit um ein Vielfaches höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten. Quantencomputer können umfangreiche und komplexe Drohnendaten wesentlich schneller und genauer analysieren, wodurch Wettervorhersagen verbessert und die Fähigkeit zur Vorhersage extremer Ereignisse erhöht werden.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung, Wirtschaft und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert Drohnenlösungen für Unternehmen und Behörden, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81220

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81220&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.