LLB Schweiz: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung



Uznach, 30. September 2025 - Adrian Eggenberger wird per 1. Januar 2026 Mitglied der Geschäftsleitung der LLB Schweiz.

Der Verwaltungsrat der LLB Schweiz hat Adrian Eggenberger als Mitglied der Geschäftsleitung der LLB Schweiz ernannt, vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Er wird seine Funktion per 1. Januar 2026 als Leiter Firmenkunden antreten. Adrian Eggenberger übernimmt als Geschäftsbereichsleiter Firmenkunden auch die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft der LLB-Gruppe.

Adrian Eggenberger (Jg. 1981) verfügt über einen international akkreditierten MBA mit Schwerpunkt Corporate Finance (University of Otago, Neuseeland & ESADE Business School, Barcelona) sowie einen Bachelor in Business Administration (HWZ Zürich & Bond University, Australien). Zudem ist er Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, unter anderem bei der UBS und der Schwyzer Kantonalbank. Seit 2019 leitet er die Abteilung Firmenkunden an den Standorten Schwyz und Pfäffikon SZ. Darüber hinaus engagiert er sich seit 2024 als Vorstandsmitglied des Vereins SchwyzNext, der Innovationen in der Schwyzer Wirtschaft fördert.

Ab dem 1. Januar 2026 besteht die vierköpfige Geschäftsleitung der LLB Schweiz aus René Zwicky (CEO), Christian Fernández (Leiter Private Banking und Direktkundengeschäft), Adrian Eggenberger (verantwortlich für das Firmenkundengeschäft) und Stephan Rüegger (CFO und COO).

«Mit Adrian Eggenberger stösst eine erfahrene und strategisch denkende Führungspersönlichkeit zur Geschäftsleitung. Ich bin überzeugt, dass er unser Firmenkundengeschäft mit viel Engagement und Fachkompetenz weiterentwickeln wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.», hält René Zwicky, CEO LLB Schweiz, fest.

Kurzporträt

Die LLB (Schweiz) AG hat ihren Sitz in Uznach und verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Wachstum und erzielte Rekordwerte. Das Geschäftsvolumen erreichte mit CHF 15.3 Mrd. einen neuen Höchststand. Mit Niederlassungen in Uznach, Rapperswil, Sargans, Lachen, Winterthur, Frauenfeld, St. Gallen und Zürich ist sie fest etabliert. Die LLB Schweiz ist seit Ende 2022 eine 100-prozentige Tochter der LLB-Gruppe, was ihre Position im Finanzsektor weiter stärkt; Stabilität, Sicherheit und Kontinuität sind dabei zentrale Prinzipien. Die LLB Schweiz verknüpft ihre starken Wurzeln mit den modernen Lösungen der LLB-Gruppe. Als regional verankerte Bank mit einem starken Direktkundengeschäft und dem Fokus auf Private Banking und Firmenkundengeschäft bietet sie ihren Kundinnen und Kunden täglich einen erstklassigen und ganzheitlichen Service.

