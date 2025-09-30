Merz: Deutschland wird an Umsetzung von Trumps Gaza-Plan mitwirken

Berlin (Reuters) - Deutschland will sich nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz an einer Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump beteiligen.

"Gelingt eine Einigung, dann steht Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung des Planes einzubringen", sagte Merz am Dienstag vor dem Beginn der Klausurtagung des Bundeskabinetts. "Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region", fügte er hinzu. Man habe in diesen entscheidenden Tagen engen Kontakt zu den USA, zu Israel, zu den arabischen Staaten, zu den europäischen Nachbarn gehalten. "Wir betrachten das als Arbeit für einen Nahen Osten, in dem eines Tages Israelis und Palästinenser friedlich und sicher in zwei Staaten leben können."

Die US-Vorschläge, denen Israel bereits seine Zustimmung signalisiert hat, bezeichnete der Kanzler als einen "bedeutenden Fortschritt". "Nun muss Hamas zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen", forderte Merz. Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation hat angekündigt, den Plan zu prüfen.

