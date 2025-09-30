Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch

Der Aktienkurs dieses im MDax gelisteten Unternehmens glänzte in 2025 bislang mit einer starken Performance. Hohe Gewinne, starkes Auftragswachstum und ein volles Auftragsbuch, unterstützt durch positive Gewinnprognosen beflügelten die Aktie. Aus charttechnischer Sicht sollte sich dieser Aufwärtstrend zumindest kurzfristig weiter fortsetzen können.

