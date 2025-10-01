ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ströer auf 50,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 59,00 auf 50,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

