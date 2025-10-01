ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST