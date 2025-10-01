Werbung ausblenden

APA ots news: René Brandstötter setzt erfolgreiche Tätigkeit als Vertriebsvorstand der Allianz Österreich fort

Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich freut sich bekanntzugeben, dass  
René 
Brandstötter seine Rolle als Vertriebsvorstand um weitere drei Jahre 
verlängern wird. Sein aktueller Vertrag, der am 31. Dezember 2025 
ausläuft, wird bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. 

Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, kommentiert: "Wir 
freuen uns, bekanntzugeben, dass René Brandstötters Vertrag bis Ende 
2028 verlängert wird. Seine Expertise und sein Engagement sind von 
großem Wert für unser Unternehmen und unsere Partner:innen. Gemeinsam 
mit ihm wollen wir unsere Position im Markt weiter stärken." 

René Brandstötter, gebürtiger Oberösterreicher, begann seine 
Karriere 2007 als Lehrling bei der Allianz in Österreich. Nach seiner 
Tätigkeit im Back-Office der Makler-Abteilung wechselte er als Key 
Account Manager in den Allianz Sondervertrieb, wo er sich um die 
fachliche Betreuung der Geschäftspartner:innen sowie die Akquise und 
den Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen kümmerte. 2014 stieg er zum 
Abteilungsleiter des Allianz Sondervertriebes auf. Vor seiner 
Ernennung zum Vertriebsvorstand im Januar 2023 war er als Head of 
Broker für die Makler:innen, Mehrfachagent:innen und 
Strukturvertriebe verantwortlich und hat maßgeblich zum Aufbau der 
neuen Vertriebsorganisation beigetragen. Brandstötter wird weiterhin 
eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum 
der Allianz Österreich spielen und das Vorstandsteam mit seiner 
Erfahrung und seinem Know-how bereichern. 

